Η Ρία Ελληνίδου μίλησε για τη νέα της επιτυχία «Σαφάρι» και για την παρουσία της στα MAD VMA.

Για το νέο της τραγούδι, «Σαφάρι» και για το πώς κατέληξε στους συγκεκριμένους στίχους μίλησε η Ρία Ελληνίδου που βρέθηκε καλεσμένη στο VIDCAST του MAD VMA.

Η ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την επιτυχία του τραγουδιού αλλά και για τη σκέψη πίσω από τους στίχους.

Όπως εξήγησε το κομμάτι δημιουργήθηκε λίγες ώρες πριν από την ολοκλήρωση του νέου της δίσκου και είναι ένα από τα τραγούδια που της προκαλούν ιδιαίτερη χαρά.

Η συνέντευξή της, έρχεται λίγες ημέρες αργότερα από τις δηλώσεις του συντρόφου της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ανήκει στα δικά του γούστα, χαρακτηρίζοντάς το ως «τραγούδι γρήγορης καύσης», εκφράζοντας την άποψή τους, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ότι δεν του αρέσει η νέα δημιουργία της ερμηνεύτριας.

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Ωστόσο, η Ρία Ελληνίδου, μιλώντας για το «Σαφάρι» ανέφερε: «Όταν ο συνθέτης μου έστειλε το «Σαφάρι» γύριζα σπίτι μου, το άκουσα 40 φορές, τρελάθηκα, μου έφτιαξε τη διάθεση, είπα ότι θέλω να το πω…».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης η ερμηνεύτρια περιέγραψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι της. Όπως εξήγησε, είχε τρεις ημέρες διορία για να ετοιμάσει τον τελικό φάκελο με τα τραγούδια που θα συμπεριλάμβανε μέσα στον δίσκο της και το «Σαφάρι» έφτασε σε εκείνη την στιγμή που ετοίμαζε το συγκεκριμένο αρχείο.

«Λέω, πώς θα γίνει να πω αυτό το τραγούδι τώρα; Θέλει μία διαδικασία, να βρεθεί ο δίσκος, να στηθεί το τραγούδι, δεν είναι εύκολο. Την άλλη μέρα το πρωί είπα ότι θα σκεφτώ έναν στίχο… Μου βγάζει ένα χιούμορ. Δεν είναι ένα τραγούδι που θα πεις τα εσώψυχά σου… Φτιάχνω ένα στίχο, πηγαίνω στο στούντιο… Αφού τελείωσε το τραγούδι είπαμε ότι αυτό θα είναι το 13ο τραγούδι και το single. Εμένα, μου αρέσουν όλα τα τραγούδια του δίσκου, μου αρέσει που όλα είναι πολύ διαφορετικά».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ρία Ελληνίδου, μίλησε για τη μητέρα της και για το γεγονός ότι την συμβουλεύεται σε κάθε της βήμα: «Έχω πολύ καλούς συνεργάτες, είμαστε μαζί, με βοηθάνε σε όλα. Όμως, για εμένα είναι πολύ σημαντικό να έχω ένα άτομο, άσχετο από τη μουσική. Εκείνο το άτομο για εμένα, είναι η μαμά μου. Δεν θα της πω τι είναι, πότε θα το κυκλοφορήσω… Δεν ξέρει τίποτα. Είναι αυστηρή κριτής».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9n5mmm0wj5?integrationId=40599y14juihe6ly}