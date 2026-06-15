Η συγκινητική αναφορά της ηθοποιού στη συνεργασία με την κόρη της.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνια η Υρώ Μανέ, μίλησε για τη συνεργασία με την κόρη της στο θέατρο και στα έντονα συναισθήματα που της προκάλεσε η συγκεκριμένη συνθήκη.

Η ηθοποιός, το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως εξήγησε η πρώτη εμπειρία από τη συνεργασία με την κόρη της ήταν παράξενη, ωστόσο υπερίσχυε το συναίσθημα που βίωνε ως μητέρα.

«Είναι πραγματικά… Η πρώτη εμπειρία ήταν πιο παράξενη… Ερχόταν από πολύ ωραίες δουλειές. Ήταν πολύ ιδιαίτερο το συναίσθημα. Η αίγλη και αγωνία της μαμάς να δει πώς θα είναι το παιδί στο χώρο με τους άλλους ηθοποιούς… Αυτή η χαρά αλλά και η αίσθηση για να τα πάει καλά. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι υπερίσχυε αυτό το συναίσθημα».

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«Τώρα έχω πάθει κόλλημα… Θα έχω πρόβλημα άμα με χορογραφήσει κάποιος άλλος», πρόσθεσε.

Σε αυτό το σημείο, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε το ύφος και την περηφάνια που διέκρινε στην φωνή της καλεσμένης της όση ώρα της μιλούσε για την κόρη της, με την ηθοποιό να αναφέρει: «Θα έρθει η ώρα που θα μιλάς και εσύ. Και στο εύχομαι. Είναι το πιο ωραίο συναίσθημα που μπορεί να έχεις, ότι έχεις κάνει πράγματα στη ζωή σου, αλλά άμα νιώσεις ότι το παιδί σου προχωρά και καταξιώνεται σαν χαρακτήρας στο χώρο που έχει επιλέξει, είναι πολύ ωραίο».