Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου και η έκπληξη στο πλατό του «Breakfast@Star».

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου θέλησε να του ευχηθεί με τον δικό της τρόπο μέσω μίας τρυφερής ανάρτησης στα social media.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια επέλεξε να δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ορισμένα στιγμιότυπα από την ημέρα τους, με τον σύντροφό της να κρατά στα χέρια του την τούρτα του.

Στο πλευρό τους στάθηκε η κόρη τους, ενώ στην δημοσίευσή της συμπεριέλαβε και φωτογραφίες από την έκπληξη του Ετεοκλή Παύλου στον αέρα του «Breakfast@Star».

«Χρόνια πολλά, καρδιά μου. Αν ξαναζούσα τη ζωή μου χίλιες φορές, χίλιες φορές εσένα θα διάλεγα. Σ αγαπώ!», έγραψε η Ελένη Χατζίδου, αποκαλύπτοντας παράλληλα ορισμένα από τα πιο τρυφερά της συναισθήματα για τον σύζυγό της.

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Ταυτόχρονα, το πρωί της Δευτέρας, η ίδια με τους συνεργάτες της είχαν ετοιμάσει έκπληξη στο πλατό για τον Ετεοκλή Παύλου που κατά την είσοδό του ήρθε αντιμέτωπος με μία τριώροφη τούρτα, μπαλόνια και τραγούδια.

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