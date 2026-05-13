Ο Τραμπ έχει πολλές επιλογές, διπλωματικές και στρατιωτικές, για το Ιράν, δήλωσε ο Βανς.

Ο Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά παραδέχθηκε ότι παραμένει το ερώτημα αν αυτή είναι αρκετή για να τηρηθεί η «κόκκινη γραμμή» του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες τόσο με τους επικεφαλής διαπραγματευτές της Ουάσινγκτον, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ, όσο και «με τους φίλου μας» στον Αραβικό κόσμο.

«Πιστεύω ότι σημειώνουμε πρόοδο», ανέφερε, αλλά συμπλήρωσε: «Το θεμελιώδες ερώτημα είναι αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο για να ικανοποιήσουμε την “κόκκινη γραμμή” του προέδρου».

Ο Λευκός Οίκος παραμένει απόλυτα επικεντρωμένος στο να διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, υπογράμμισε. «Η “κόκκινη γραμμή” είναι απλή», είπε και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ πρέπει «να είναι σίγουρος ότι έχουμε θεσπίσει σειρά μέτρων προστασίας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Η Ουάσινγκτον έχει εμπλακεί σε «πολύ επιθετική» διπλωματική διαδικασία ώστε να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, τόνισε ο Βανς και παράλληλα υπενθύμισε πως «ο πρόεδρος έχει πολλές επιλογές, όπως έχει πει επανειλημμένα. Υπάρχουν διπλωματικές και στρατιωτικές επιλογές».

