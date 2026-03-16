Οι αλλαγές που αναμένονται στον χώρο της αριστεράς. Όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας για τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, υπογράμμισε την ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων της κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να πρωταγωνιστήσει στην ανασύνθεση του χώρου.

Αρχικά, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντεταγμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση ευρύτερης ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων. Όπως είπε, η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται τόσο σε μικρότερες κινήσεις, όπως εκείνες των Νίκου Κοτζιά, Λούκας Κατσέλη και Πέτρου Κόκκαλη, όσο και σε μεγαλύτερους πολιτικούς σχηματισμούς, όπως η Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.

Σχετικά με τη στάση του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι αν στο συνέδριό του αποφασιστεί αυτόνομη εκλογική πορεία με στόχο –όπως έχει διατυπωθεί– την εκλογική νίκη επί του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμη και με μία ψήφο διαφορά, τότε τίθεται ένα σοβαρό ερώτημα προς όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις για το πώς θα κινηθούν πολιτικά.

Η ανάγκη της ενότητας στον προοδευτικό χώρο

Για τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι δεν συμφωνεί ούτε με την επιλογή της πολιτικής αποχώρησης ούτε με μια απλή καταγραφή των σημερινών δυνάμεων του κόμματος. Υπογράμμισε ότι η αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως αποτυπώνεται και στις αποφάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, είναι η ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, η ενότητα και η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η δημόσια τοποθέτηση πως «αν δεν γίνει έτσι ή αλλιώς, θα κατέβουμε μόνοι μας» λειτουργεί τελικά ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, καθώς ενισχύει τη λογική της διάσπασης αντί της σύγκλισης.

Αναφερόμενος στον εκλογικό στόχο, είπε ότι δεν πιστεύει πως θα υπάρξει από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάποιος που θα υποστηρίξει ότι το κόμμα μπορεί να κερδίσει μόνο του τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά. Ανέφερε ότι απαιτείται μεγαλύτερη σοβαρότητα και ρεαλισμός, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι εξίσου μη ρεαλιστικό τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το «Plan A» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να παραμείνει η ενότητα και η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Επισήμανε ότι ένα κόμμα που πριν από επτά χρόνια κυβερνούσε τη χώρα δεν μπορεί να αρκείται σε χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά, αλλά οφείλει να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου πολιτικού εγχειρήματος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ φέρει ιστορική ευθύνη σε αυτή τη συζήτηση. Όπως είπε, μια επιλογή αυτόνομης πορείας θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, τόνισε ότι ευθύνη υπάρχει και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας πως η εύκολη επιλογή είναι να κλειστεί κανείς στο «σύνδρομο του σκαντζόχοιρου» και να θεωρεί ότι για όλα φταίνε οι άλλοι.

Επιπλέον, σημείωσε ότι ακόμη και με απλά μαθηματικά γίνεται σαφές πως η γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ εντείνει την πολυδιάσπαση στον προοδευτικό χώρο και λειτουργεί προς όφελος της κυβερνητικής παράταξης.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, είπε ότι σύμφωνα με τα ευρήματα ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών θεωρεί πως αν υπάρξει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και διαμορφωθεί ένα ισχυρό αντίπαλο δέος, τότε υπάρχουν πιθανότητες εκλογικής νίκης. Αντίθετα, πρόσθεσε ότι χωρίς αυτή την ενότητα οι πιθανότητες μειώνονται σημαντικά.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης υπογράμμισε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέχρι στιγμής δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι αρνείται τα σενάρια ενότητας. Ανέφερε ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις τόσο στη Βουλή όσο και στην κοινωνία για κοινές πρωτοβουλίες, κοινά ψηφοδέλτια, αλλά και κοινές δράσεις, όπως στην περίπτωση του Δήμου της Αθήνας.

Τόνισε ακόμη ότι το κόμμα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένο στη στρατηγική της ευρύτερης ενότητας, σημειώνοντας πως όποιος δεν συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση θα φέρει και την πολιτική ευθύνη. Πρόσθεσε ότι πρέπει να αποκλειστεί πολιτικά το σενάριο της αυτόνομης καθόδου όλων των κομμάτων, καθώς αυτό θα λειτουργούσε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Μεταφέροντας το κλίμα που, όπως είπε, εισπράττει από την κοινωνία, ανέφερε ότι πολίτες, μέλη και φίλοι του χώρου ζητούν επιτακτικά συνεργασίες και ενότητα. Υπογράμμισε ότι ο δημόσιος λόγος των πολιτικών δυνάμεων οφείλει να καλλιεργεί συναινέσεις, συνθέσεις και γέφυρες.

Σε προσωπικό επίπεδο, σημείωσε ότι τόσο στον Δήμο της Αθήνας όσο και στο κόμμα προσπαθεί να συμβάλει στην υπέρβαση των διαφορών και στη δημιουργία γεφυρών, αντί για την όξυνση και τη δημιουργία νέων τειχών μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων.

Η Αριστερά σε Ευρώπη και Ελλάδα

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Γαλλίας, λέγοντας ότι η προοδευτική παράταξη καταφέρνει να διατηρεί σημαντικούς δήμους, όπως το Παρίσι, μέσα από συμμαχίες μεταξύ της παραδοσιακής Αριστεράς, των κομμουνιστών, των οικολόγων και των σοσιαλιστών. Όπως είπε, αντίστοιχα μέτωπα θα μπορούσαν να διαμορφωθούν και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όταν γίνεται λόγος για την Αριστερά στη Γαλλία, αυτή περιλαμβάνει και την κεντροαριστερά, σημειώνοντας ότι μόνο με όρους μιας «κυβερνώσας Αριστεράς» μπορεί να δημιουργηθεί ανάχωμα στην άνοδο της Ακροδεξιάς.

Τόνισε επίσης ότι η Αριστερά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, οφείλει να μιλήσει για το σύνολο της πολιτικής ατζέντας που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως είπε, ζητήματα όπως η ασφάλεια δεν μπορούν να θεωρούνται αποκλειστικά πεδίο της Δεξιάς, ενώ απαιτείται και ρεαλιστικός λόγος για την οικονομία, αλλά και αντιπαράθεση με τα fake news και τις απλουστεύσεις.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι στόχος πρέπει να είναι ο βασικός αντίπαλος πόλος απέναντι στη συντηρητική παράταξη να είναι η κεντροαριστερά και όχι η Ακροδεξιά. Προειδοποίησε ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη διαμορφωθεί ένα πολιτικό δίπολο Δεξιάς – Ακροδεξιάς, κάτι που, όπως είπε, θα ήταν εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη.

Τέλος, σχολιάζοντας τη γαλλική πολιτική σκηνή, ανέφερε ότι η πολιτική του Εμανουέλ Μακρόν έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό και υπογράμμισε ότι τα πολιτικά κόμματα αποτελούν βασικούς θεσμούς της δημοκρατίας. Όπως σημείωσε, όπου αυτοί οι θεσμοί αποδυναμώνονται, ενισχύονται τα ακροδεξιά ρεύματα.

Ακούστε όσα ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης εδώ: https://soundcloud.com/syriza/synenteyxi_zachariadis_16032026