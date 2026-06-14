Ο ίδιος πανηγύρισε συγκινημένος τη νίκη, η οποία θεωρείται ήδη μία από τις πιο συμβολικές της καριέρας του, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του στην κορυφή με μια νέα ομάδα και σε μια νέα αγωνιστική εποχή για τη Formula 1.

Ιστορική στιγμή για τον Λιούις Χάμιλτον και τη Ferrari επιφύλασσε το Grand Prix της Βαρκελώνης, όπου ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με τη ιταλική ομάδα στη σεζόν του 2026.

Ο Βρετανός οδηγός, σε έναν αγώνα υψηλής στρατηγικής και έντονης εξέλιξης, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη στρατηγική των pit stops και τις συνθήκες του αγώνα, καταφέρνοντας να περάσει στην κορυφή και να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι την καρό σημαία.

Η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη του Χάμιλτον με τη Ferrari από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα, ενώ παράλληλα αποτελεί και την 106η νίκη της καριέρας του στη Formula 1, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Αγώνας με ανατροπές

Ο αγώνας στη Βαρκελώνη χαρακτηρίστηκε από έντονες μάχες, στρατηγικές διαφοροποιήσεις και καθοριστικές εξελίξεις, με την εγκατάλειψη του Κίμι Αντονέλι να παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος στα τελευταία στάδια.

Στο πλευρό του Χάμιλτον στο βάθρο βρέθηκαν οι Γιώργος Ράσελ και Λάντο Νόρις, ολοκληρώνοντας ένα ιστορικό all-British podium, κάτι που είχε να συμβεί στη Formula 1 από το 1968.

Σημαντική στιγμή για Ferrari και πρωτάθλημα

Η Ferrari επιστρέφει στις νίκες μετά από σημαντικό διάστημα, σε μια περίοδο όπου το πρωτάθλημα της Formula 1 παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστικό, με τις κορυφαίες ομάδες να δίνουν μάχη σε κάθε Grand Prix.

Για τον Χάμιλτον, η επιτυχία αυτή έρχεται να ενισχύσει τη θέση του στη βαθμολογία και να επαναφέρει δυναμικά τη διεκδίκηση κορυφαίων θέσεων στη συνέχεια της σεζόν.