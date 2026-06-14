Η άφιξή του σηματοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με την επίσημη παρουσίασή του να αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Σε κλίμα αποθέωσης υποδέχθηκαν περίπου 6.000 φίλαθλοι του Άρη τον Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, κατά την άφιξή του στην πόλη, όπου αναμένεται να αναλάβει επίσημα τα νέα του καθήκοντα.

Ο ίδιος έγινε δεκτός με συνθήματα και χειροκροτήματα, με τους φιλάθλους να δημιουργούν «θερμή» ατμόσφαιρα από νωρίς στον χώρο του αεροδρομίου.

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Η μαζική κινητοποίηση είχε προετοιμαστεί τις προηγούμενες ημέρες από οργανωμένους οπαδούς, ενώ η αναμενόμενη προσέλευση μεγάλου πλήθους οδήγησε και σε ειδικές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της άφιξης.

Ο Σπανούλης, ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού μπάσκετ, γνώρισε αποθεωτική υποδοχή, με τους φιλάθλους να τον καλωσορίζουν με ενθουσιασμό για το νέο κεφάλαιο της συνεργασίας του με τον Άρη.

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