Ο διάκονος παραπέμφθηκε να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Στη σύλληψη ενός 34χρονου διακόνου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος της πεθεράς του.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 65χρονης γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της προηγούμενης ημέρας στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, όταν ο 34χρονος φέρεται να της επιτέθηκε με αφορμή διαφωνία για τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το οποίο ανήκει στη σύζυγό του. Όπως υποστηρίζει η ίδια, την έπιασε από το χέρι και τον ώμο και την έσπρωξε, προκαλώντας ένταση. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μπροστά στην 8χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία αντέδρασε έντονα και ξέσπασε σε κλάματα, σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί.

Ο διάκονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή που φέρεται να τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία.