Κλέαρχος Μαρουσάκης και Θοδωρής Κολυδάς κάνουν την πρόβλεψή τους για τον καιρό των Χριστουγέννων.

Αντίστροφη μέτρηση για τον καιρό των Χριστουγέννων καθώς όλοι οι μετεωρολόγοι κάνουν δειλά - δειλά της προβλέψεις τους για τις μέρες των γιορτών.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του STAR, Θοδωρή Κολυδά, καταγράφονται δύο μοντέλα τα οποία έχουν διαφορές μεταξύ τους. Όπως είπε η γενική εικόνα του καιρού είναι ότι «θα κυλήσει με καλές θερμοκρασίες, παροδικές βροχές μετά το Σάββατο και χωρίς ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους».

Εξηγώντας γιατί υπάρχουν διαφορές, ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι «η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που υπάρχει στη Κεντρική Μεσόγειο, παίζει μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του καιρού ανήμερα των Χριστουγέννων».

{https://x.com/KolydasT/status/2000507886271660494?s=20}

Με την σειρά του ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο «Ωμέγα» εμποδιστή που κλείνει τον δρόμο σε κακοκαιρίες και θα κρατήσει ακόμα λίγες ημέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, «έτσι λοιπόν από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται.

Νοτιότερα παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς κελσίου.

Και όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα.

{https://www.facebook.com/klearhos.marousakis/posts/pfbid06SRhYG8nFKPVHv3xFmYMuxzo3tCbwcSpycnRc89mpBbq5f5ZXFGBntCMdE3zzMsKl}