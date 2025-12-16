Ανατροπή με την πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα, καθώς όπως φαίνεται γίνεται ενοποίηση πληρωμών. Βεβαίως να τονιστεί ότι με την πληρωμή θα αποκαλυφθεί πόσες χιλιάδες μένουν εκτός και πηγαίνουν προς Μάρτιο.

Ανατροπή με την πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα, καθώς όπως φαίνεται γίνεται ενοποίηση πληρωμών. Μέσα στη μέρα αναμένεται να μπουν στους λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς βασική 208 εκατ. ευρώ, 143 της αναδιανεμητικής, 121,5 προκαταβολή ΕΛΓΑ και τα 15 εκατ. για νεαρούς. Ειδικότερα, ενοποιήθηκαν οι πληρωμές Τρίτης και Τετάρτης από την κυβέρνηση, σε μία ίσως κίνηση προς τους αγροτοκτηνοτρόφους οι οποίοι συσκέπτονται μαζικά σήμερα ώστε να αποφασίσουν εάν και πως θα προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Βεβαίως να τονιστεί ότι με την πληρωμή θα αποκαλυφθεί πόσες χιλιάδες μένουν εκτός και πηγαίνουν προς Μάρτιο. Σύμφωνα λοιπόν με τις επίσημες διαβεβαιώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη από τον ΣΚΑΙ, πως μέσα στη μέρα (Τρίτη 16 Δεκεμβρίου) θα καταβληθούν 490 εκατ. ευρώ για τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης και αποζημιώσεων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στα ζητήματα των αγροτών τα οποία έχει προτάξει η κυβέρνηση και για τα οποία όπως είπε αναμένεται η ανταπόκριση των αγροτών προκειμένου να κλείσει ο διάλογος. Ειδικότερα:

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: «Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Να δούμε μαζί με τους εκπροσώπους των αγροτών ένα καινούριο σύστημα», ανέφερε.

Επιστροφή ΕΦΚ: «Να εξετάσουμε πως μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να ανοίξει παράθυρο για αθέμιτες πρακτικές. Έχει γίνει προεργασία από το υπουργείο οικονομικών και την ΑΑΔΕ, είμαστε στη διάθεσή τους να το κουβεντιάσουμε».

Ανακατανομή των επιδοτήσεων: «Με το καινούργιο σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων προκύπτουν αδιάθετα πόσα, είτε γιατί υποβλήθηκαν λιγότερες αιτήσεις είτε γιατί το σύστημα δεν δίνει επιδοτήσεις σε κάποιους που ακολουθούσαν συγκεκριμένες πρακτικές στο παρελθόν. Είχαμε πει ότι θα γίνει ανακατανομή αυτών των ποσών υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό θα δώσουμε προτεραιότητα σε τρεις ομάδες παραγωγών: Στους κτηνοτρόφους στην ηπειρωτική Ελλάδα που έχουν το πρόβλημα της ευλογιάς και στη νησιωτική χώρα που έχουν υψηλότερο κόστος ζωοτροφών και χαμηλότερη τιμή γάλακτος. Επίσης στους σιτοπαραγωγούς και τους βαμβακοπαραγωγούς που αντιμετωπίζουν φέτος το πρόβλημα των χαμηλότερων εμπορικών τιμών για τα προϊόντα τους. Υπάρχει ένας κουμπαράς τον οποίο θα στρέψουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις με διάφορους τρόπους», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Αγροτικό ρεύμα: Η ΔΕΗ επεξεργάζεται διάφορες προτάσεις και ιδέες για περαιτέρω διευκόλυνση των αγροτών.