Σήμερα μπαίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους λογαριασμούς των τραπεζών τα πρώτα χρήματα από μια σειρά πληρωμών για το επόμενο δεκαήμερο. Η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, η οποία –εκτός απροόπτου– έχει τοποθετηθεί για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, στο ίδιο πακέτο πληρωμών αναμένεται να «τρέξουν» η Αναδιανεμητική Ενίσχυση και η ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας.

Η πληρωμή για τη βασική ενίσχυση αναμένεται να βρίσκεται στα ΑΤΜ από το απόγευμα.

Αναλυτικά, οι επερχόμενες πληρωμές:

Βασική Ενίσχυση – Εξόφληση 30%: Το ποσό ανέρχεται σε 204 εκατ. ευρώ. Υπολείπονται ακόμη 113 εκατ. ευρώ, τα οποία –όπως και πέρυσι– θα δοθούν την άνοιξη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Αυτό είναι και ένα βασικό ζήτημα για τους αγρότες, καθώς με τα 113 εκατ. ευρώ, πολλοί μένουν εκτός.

Αναδιανεμητική Ενίσχυση: Η κανονική δαπάνη ανέρχεται σε 175 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, επειδή σημαντικός αριθμός παραγωγών βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου, το ποσό που θα πληρωθεί τώρα θα είναι μειωμένο, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες πληρωμές.

Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας: Το προβλεπόμενο ποσό είναι 28 εκατ. ευρώ, αλλά και σε αυτή την περίπτωση αναμένεται να εκταμιευτεί μικρότερο μέρος, λόγω των ελέγχων που παραμένουν σε εξέλιξη.

Τέλος, όσον αφορά την πληρωμή της τέταρτης δόσης της επιστροφής φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες αναμένεται να καταβληθεί μετά τα Χριστούγεννα. Η πληρωμή αφορά πάνω από 110.000 ΑΦΜ περίπου, δηλαδή όσους παραγωγούς έχουν ήδη λάβει ποσά από τα προηγούμενα τρία έναντι.

Με ένα υπόλοιπο βασικής της τάξεως των 204 εκατ. ευρώ που έχει προγραμματισθεί για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, προχωράει ο νέος κύκλος πληρωμών κοινοτικών ενισχύσεων πριν από τις γιορτές.

Ακολούθως την Τετάρτη, αναμένεται να γίνει η πίστωση, τόσο της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, ύψους 143 εκατ. ευρώ, όσο και του πριμ νεαρών αγροτών, το οποίο υπολογίζεται σε 15 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, λίγες φαίνεται να είναι οι διορθώσεις που έχουν περάσει στο σύστημα και θα επιτρέψουν να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, οι δεκάδες χιλιάδες αγρότες που έμειναν εκτός με την προκαταβολή του τσεκ στα τέλη Νοεμβρίου.