Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Φωτιές» συνεχίζει να ανάβει στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό το αγροτικό ζήτημα και οι κινητοποιήσεις, με την αντιπολίτευση να επιμένει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση, η οποία σηκώνει το γάντι και περνά στην ανετπίθεση.

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως στηρίζοντας το αίτημα των αγροτών να μην προχωρήσει η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, «οδηγεί τη χώρα σε ένα αγροτικό Grexit».

«Υπάρχει μια συμφωνία αυτή τη στιγμή μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της ευρωπαϊκής επιτροπής, πάνω σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και την μετάβασή του στην ΑΑΔΕ που προβλέπει αυτή την αναδιάρθρωση. Όταν λέτε ότι τάσσεστε αναφανδόν με τα αιτήματα αγροτών, πάει να πει ότι έρχεστε και αναιρείται τη συμφωνία με την ευρωπαϊκή επιτροπή. Αυτό σημαίνει ιδιότυπο αγροτικό Grexit και δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε την κοινωνία», τόνισε.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προσβλητικές συμπεριφορές που έρχονται από αρχαϊκό παρελθόν των πελατειακών σχέσεων στον αγροτικό τομέα. Είμαστε εδώ για να συγκρουστούμε με συμπεριφορές που προσβάλλουν νομοταγείς αγρότες και πολίτες», σχολίασε παράλληλα.

Βέλη από Κουτσούμπα

Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας την πως συκοφαντεί τον δίκαιο αγώνα των αγροτών. «Τα τελεσίγραφα σε αγρότες τα στείλατε πρώτα εσείς. Μια με τα ΜΑΤ, μια με τις δικαστικές διώξεις και μια με την προπαγάνδα περί κοινωνικού αυτοματισμού. Φάγατε τα μούτρα σας. Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και θέλουν λύση τώρα», επισήμανε.

Κλιμακώνοντας την επίθεση, τόνισε πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. «Σκεφτείτε τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο να χρωστάει παντού και να ακούει για εκατομμύρια σε Φραπέδες, Τζιτζήδες, τζάγκουαρ και λαχεία. Να βλέπει στην εξεταστική τα λαμόγια σας, να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής, ενώ λαλούσαν στα κανάλια πως θα έρθουν και θα τα πουν όλα. Τι μεσολάβησε; Κάποιος συμβιβασμός; Γιατί τα λαμόγια πουλούν ακριβά το τομάρι τους. Από εσάς εμπνέεται αυτό το θράσος, γιατί με το όχι σας σε προανακριτική, αναγνωρίσατε το δικαίωμα της σιωπής σε υπουργούς σας», τόνισε.

Πυρά εξαπέλυσε και ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ο Κωνσταντίνος Χήτας της Ελληνικής Λύσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν έχει εικόνα τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο, κάνοντας λόγο για «πορφυρογέννητα πριγκιπόπουλα που τα σύνορά τους είναι μέχρι το Κολωνάκι».