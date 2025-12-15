Στις 16 του Δεκέμβρη να ακουστεί δυνατά η φωνή του ελληνικού λαού, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, που βλέπει να του στερούν τα στοιχειώδη, να θίγουν την αξιοπρέπειά του και να καταπνίγουν την κραυγή του για δικαιοσύνη, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην απεργία και τις κινητοποιήσεις στις 16 Δεκεμβρίου 2025 και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις, δηλώνοντας την ενεργή συμπαράστασή του στα αιτήματα των εργαζομένων, των αγροτών και της αυτοδιοίκησης.

«Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον ιδιωτικό τομέα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικρομεσαίοι, βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες της αντεργατικής, αντιλαϊκής πολιτικής της δεξιάς κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τις βιώνουν στους χώρους εργασίας, με τα 13ωρα, τα εργατικά δυστυχήματα, την ανύπαρκτη προστασία των εργαζομένων, αλλά και σε κάθε άλλη πλευρά της καθημερινότητας: στο σούπερ μάρκετ και στην αγορά για τα απαραίτητα, στα νοσοκομεία, στους λογαριασμούς ενέργειας και θέρμανσης, στον μισθό που τελειώνει πριν περάσει ο μισός μήνας», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, οι δήμοι σε όλη τη χώρα παλεύουν με την ανεπαρκή χρηματοδότηση, υπηρεσίες κρίσιμες για την καθημερινότητα του πολίτη λειτουργούν στο όριό τους, βασικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες και οι δημότες καλούνται να πληρώσουν αυξημένα δημοτικά τέλη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί επίσης τους αυτοδιοικητικούς να ανταποκριθούν και στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ για συμβολικό κλείσιμο των δήμων όλης της χώρας στις 16/12 με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ιδίως ενόψει της συζήτησης για τον Νέο Κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει, άλλωστε, κηρύξει πόλεμο στον ίδιο τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά συνέπεια στο δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να ορίζουν το μέλλον τους: κλείνει τα ΕΛΤΑ, αφαιρεί τις πολεοδομίες από τους δήμους, στερεί έσοδα από τους ΟΤΑ, τους απογυμνώνει από αρμοδιότητες ή τους προσθέτει άλλες αλλά χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Η υπερσυγκέντρωση εξουσιών και λειτουργιών του κράτους στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης αποτελεί μοτίβο του καθεστώτος Μητσοτάκη.

»Η απεργία της 16ης Δεκέμβρη βρίσκει τη χώρα σε αναβρασμό, εν μέσω του δίκαιου αγώνα των αγροτών κι εν μέσω της διερεύνησης του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Κοινοβούλιο. Και στα δύο μέτωπα αποκαλύπτεται ξανά το πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη: αυταρχισμός και καταστολή στα μπλόκα, μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή.

»Το ολοκληρωμένο σχέδιο που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια Προοδευτική Ελλάδα αποτελεί την απάντηση στα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης της ακρίβειας, της κοινωνικής αδικίας, της διαφθοράς και των σκανδάλων.



»Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ καλεί στις 11:00 το πρωί της Τρίτης στο Σύνταγμα», καταλήγει η ανακοίνωση.