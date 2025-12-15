Ο Άρης και η Αλίκη κάνουν έρωτα.

Απόψε Δευτέρα 15 Δεκεμβρίουστις 21: 00 διπλό επεισόδιο στο Grand Hotel.

Τι θα δούμε στα επεισόδια 49-50

Μια βραδιά γεμάτη έρωτα γεφυρώνει τελικά την απόσταση που χώριζε την Αλίκη και τον Άρη και δημιουργεί προσδοκίες για πολλά περισσότερα. Ο Πέτρος, παγιδευμένος στην απελπισία, ρισκάρει τα πάντα για να βρει χρήματα και να φύγει για την Κωνσταντινούπολη.

Ο Διονύσης συνεχίζει το σκοτεινό σχέδιο της εκδίκησής του, κλέβοντας ρούχα της Αλίκης για να στήσει την τελευταία παγίδα του. Η ψυχική ισορροπία της Ελπίδας δεν είναι απλά ανησυχητική, αλλά τρομοκρατεί τον Ιορδάνη, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Αλέξανδρο ότι η γυναίκα του δεν είναι στα καλά της.

Ένα κρούσμα χολέρας στον προσφυγικό οικισμό προκαλεί πανικό.

Τα νέα φτάνουν στον Χατζημήτρο, ο οποίος εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να τους αποτελειώσει. Η Κυβέλη παρακολουθεί την Αλίκη με τον Άρη και ανακαλύπτει το μυστικό κελί, στο οποίο βρίσκεται φυλακισμένος ο Ρήγας.

Ο Ρήγας, φυλακισμένος ακόμα, προσπαθεί να πείσει την Κυβέλη να τον ξεκλειδώσει και να τον αφήσει να φύγει. Εκείνη, παρόλο που ανησυχεί για την υγεία του, δεν το αποφασίζει. Του κάνει, όμως, πρόταση για μια καινούργια συμφωνία, διαφορετική από της Αλίκης, η οποία τον συμφέρει πολύ περισσότερο.

Ο Χαραλάμπης, κάπως καθησυχασμένος, ενημερώνει τους συμπατριώτες του πως δεν υπάρχει άλλο κρούσμα χολέρας και πως μάλλον ξεπέρασαν τον μεγάλο κίνδυνο.

Αυτή την πληροφορία μεταφέρει ο Νώντας στον Χατζημήτρο, ο οποίος του ζητάει να μολύνει τα λύματα των προσφύγων…

Ο Άρης και η Αλίκη κάνουν έρωτα, την ίδια στιγμή που ο Πέτρος πλησιάζει την μάρτυρα που θα μπορούσε να καταστρέψει τον Ρήγα με την κατάθεσή της.

Η Δούκισσα προτείνει στην Δέσποινα να την βοηθήσει να φύγει για το εξωτερικό και να σπουδάσει εκεί. Η Μελίνα, έτοιμη για όλα, προσπαθεί να παρασύρει τον Χαραλάμπη και να τον μπλέξει στο σχέδιο της…

{https://www.youtube.com/watch?v=eszNfv97so4}