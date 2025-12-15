Στις 3 το μεσημέρι θα κάνει δηλώσεις ο κ. Τσιάρας και θα βάλει ένα πλαίσιο στα αιτήματα των αγροτών, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Υπάρχουν αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της ΕΕ. Στόχος είναι να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε στο μέτρο του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική της πλειοδοσίας. Υπάρχουν όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Να κλείνεις αεροδρόμια και λιμάνια και να καθυστερούν θεραπείες καρκινοπαθών δεν είναι ανεκτά. Επαναλαμβάνω το κάλεσμα για διάλογο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς ποια αιτήματα μπορεί να θεωρεί η κυβέρνηση μαξιμαλιστικά είπε: «Κόκκινη γραμμή που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αν δεν ολοκληρωνόταν αυτή η μεταρρύθμιση δε θα παίρναμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε. Ήταν μια κίνηση αναγκαία για να προχωρήσουν οι πληρωμές. Υπάρχουν και άλλα μαξιμαλιστικά αιτήματα όπως ο διπλασιασμός των συντάξεων. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην θέλει να δώσει παραπάνω. Αλλά η κυβέρνηση δεν θα υποθηκεύσει το μέλλον των επόμενων γενεών. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι κάποια που ζητούν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Επίσης, δεν μπορεί ένα κράτος να δώσει εγγυημένες τιμές. Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε την ανάρτηση του πρωθυπουργού. Είναι σαφής και ειλικρινής και να δείτε και τι έχει δώσει η κυβέρνηση. Έδωσαν σημαντικές ανάσες που δεν είχαν δοθεί για ολόκληρες δεκαετίες. Η πρόσκληση του διαλόγου υποβάλλεται εδώ και πολλές ημέρες και εμείς συνεχίζουμε και επιδιώκουμε τον διάλογο. Ο πρωθυπουργός όμως μετά την ομιλία του στον προϋπολογισμό αναχωρεί για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Ο διάλογος είναι απαραίτητος και μπορεί να γίνει και με τον υπουργό και πολλά άλλα στελέχη. Ο διάλογος δεν γίνεται με ταχυδρομικά περιστέρια, είπε και πρόσθεσε ότι σε κάποια αιτήματα μπορεί να βρεθεί λύση» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.