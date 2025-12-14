Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης κατήγγειλαν από κοινού την καταβαράθρωση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα.

Σε ευθεία αντιπαράθεση ήρθαν στη Βουλή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο Γιώργος Φλωρίδης με τους Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση, οι οποίοι κατήγγειλαν από κοινού την καταβαράθρωση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα.

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κράτος δικαίου ως εμπόδιο. Πώς αλλιώς να κρύψει τα ρουσφέτια και τον εκφοβισμό που είναι τα βασικά εργαλεία;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης: «Οι παρακολουθήσεις δεν σας απασχολούν; Αυτό μας λέτε; Να επικαλεστείτε το δικαίωμα της σιωπής όπως ο φίλος σας ο Φραπές».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς από την πλευρά του έκανε λόγο για «ένα κράτος δικαίου που συγκαλύπτει την αλήθεια. Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη για την πλήρη διάλυση του δικαίου τη χώρα μας».

«Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη ήρθαν σήμερα εδώ», απάντησε με αναφορές στην παρουσιαστή του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Φλωριδης.

«Κύριε Φάμελλε δεν υπάρχει προηγούμενο, ηγεσία κόμματος να το θέσει σε διαδικασία διάλυσης προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα που δεν υπάρχει ακόμα. Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Αλλά ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουνε καμία αξία. Γι' αυτό σας έβαλε στον εξώστη», πρόσθεσε.

«Είναι θράσος να μιλάτε εσείς για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, την πιο τίμια κυβέρνηση. Είμαστε όρθιοι και σας ξεσκονίζουμε και αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα σας. Μην τολμάτε να πιάνετε στο στόμα σας τον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς που έχετε αλλάξει τόσα γιλέκα», απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος,

«Είστε το μόνο κόμμα που έχετε δυο καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα. Φανταστείτε να μην ήσασταν και το πιο καθαρό κόμμα», ανταπάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Αναφέρθηκε δε ξανά στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «ο εκκαθαριστής έγραψε ολόκληρο βιβλίο για να καθαρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι. Τα αποδίδω όλα αυτά στη μόνιμη διαταραχή σας επειδή εκλιπαρείτε τον εκκαθαριστή μπας και σας δεχτει».

«Σας έχει πιάσει ίλιγγος», ανέφερε παίρνοντας ξανά το λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος, σημειώνοντας ότι «ένα πρόσωπο που εκπέμπει αυτές τις άθλιες χυδαιότητες είναι ντροπή να είναι στην ηγεσία του υπουργείου δικαιοσύνης».

Από την πλευρά του ο Αλέξης Χαρίτσης, του είπε ειρωνικά πως «θα στριφογυρνάει ο Μοντεσκιέ στον τάφο του, που θα μας πείτε εσείς για διάκριση εξουσιών».

Κόντρα με Πολάκη

Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν ο Παύλος Πολάκης αντέδρασε στην αναφορά του υπουργου Δικαιοσύνης πως η ζωή των καρκινοπαθών στην Κρήτη βρέθηκε σε κίνδυνο την περασμένη εβδομάδα, λόγω του αποκλεισμού του αεροδρομίου από τους αγρότες.

«Είσαι άσχετος. Λες μπούρδες. Είσαι ψεύτης!», του φώναξε από το έδρανο ο βουκευτησ Του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γιώργο Φλωρίδη να απαντά: «Εάν δεν τα λέγατε αυτά, δεν θα ήσασταν Πολάκης».

Μετωπική με Μάντζο

Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε και στον Δημήτρη Μάντζο που ζήτησε την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα, λέγοντάς του πως «όσο αγνοείτε τα στοιχεία, τόσο η βελόνα δεν θα κουνιέται».

«Η μόνη βελόνα που έχει κολλήσει, είναι εκείνη του υπουργού που επαναλαμβάνει διαρκώς τα ίδια τσιτάτα», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.