Η Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής ενέκρινε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αμυντικών προμηθειών, συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, έπειτα από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης παρουσίασε τις βασικές πτυχές των προγραμμάτων και υποστήριξε ότι αποτελούν κρίσιμο μέρος του σχεδιασμού για τη συνολική ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το νέο σύστημα αεράμυνας που εντάσσεται στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Διαφοροποιήσεις από την αντιπολίτευση

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έδωσαν θετική ψήφο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αεράμυνας. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ επέλεξαν να τηρήσουν στάση «παρών», ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν. Από τη διαδικασία απουσίαζε εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

Το ΠΑΣΟΚ εξήγησε τη στάση του επικρίνοντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, επισημαίνοντας ότι δεν παρουσιάστηκε συγκριτική μελέτη με άλλα διαθέσιμα συστήματα. Παράλληλα, το κόμμα στήριξε τις περισσότερες από τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται στο πακέτο, καταψηφίζοντας μόνο τη συμφωνία για την προμήθεια βλημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισηγητής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης άσκησε κριτική και για την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση της επιτροπής.

Ανάλογη στάση κράτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε «παρών» τόσο για το πρόγραμμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» όσο και για τα έργα υποδομής που σχετίζονται με την ένταξη των μαχητικών F-35, ενώ υπερψήφισε τις υπόλοιπες συμβάσεις.

Το περιεχόμενο του εξοπλιστικού σχεδίου

Το πακέτο που εγκρίθηκε αποτελεί τον βασικό κορμό του σχεδιασμού για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας. Όπως επισημαίνει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας της χώρας απέναντι σε σύγχρονες απειλές, όπως μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα συστήματα, αλλά και πυραυλικά ή βαλλιστικά όπλα.

Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσονται ακόμη η αναβάθμιση 38 μαχητικών F-16 Block 50 στο επίπεδο Viper, ο εκσυγχρονισμός τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και έργα υποδομής στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35.





