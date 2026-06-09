Ο Μάκης Βορίδης επι της ουσίας με αυτό τον τρόπο καταλόγισε σε Ελληνική Λύση και Νίκη απουσία προτάσεων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

«Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε;», ήταν το ερώτημα που έθεσε ο Μάκης Βορίδης στα κόμματα δεξιά της ΝΔ στη Βουλή, βάζοντας «φωτιά» στην Ολομελεια. Ο Μάκης Βορίδης επι της ουσίας με αυτό τον τρόπο καταλόγισε σε Ελληνική Λύση και Νίκη απουσία προτάσεων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, στο πλαίσιο της συζήτησης του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, προκαλώντας ωστόσο την αντίδραση και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευση.

«Δεν μπορεί να ακούγεται εδώ μέσα το εαν πρέπει να βουλιάξει η βάρκα. Είναι απαράδεκτο το ερώτημα. Προσβάλλει το Κράτος Δικαίου. Δεν μπορεί να ερωτάται η Βουλή εάν θα βουλιάξουμε μια βάρκα», τόνισε ο Δημήτρης Μαντζος από το ΠΑΣΟΚ, που έκανε λόγο για «ακροδεξιές κορώνες» και εγκάλεσε την ΝΔ για «ακροδεξιό τείχος ρητορικής» ώστε όπως είπε να μη φανεί η αλήθεια πως η Ελλάδα «τιμωρείται» από τις άλλες χώρες της Ευρώπης για τις δευτερογενείς ροές.

«Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες πτέρυγες, θέλησα να εξηγήσω τι ακριβώς εφαρμόζουμε με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε εαν θα βουλιάζουμε βάρκες. Αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεως μας!», απάντησε ο Μάκης Βορίδης ζητώντας το λόγο.

Μετωπική Καιρίδη - ΚΚΕ

Κόντρα ξέσπασε και μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και του ΚΚΕ, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υποστηρίζοντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πρώτος συμφωνία για εξωχώρια εξέταση ασύλου», είπε πως την ίδια στιγμή ανέφερε πως η Συνθήκη της Γενεύης «υπογράφηκε για την προστασία των καταδιωκώμενων από τον κομμουνισμό». Αυτή η αναφορά προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΚΚΕ που τον κατήγγειλε για «αντικομμουνισμό».

«Είστε βαθύτατα ανιστόρητος όταν λέτε ότι συμφωνία της Γενεύης έγινε για να προστατευτούν από τους σοβιετικούς. Οι σοβιετικοί πρωτοστάτησαν στην συμφωνία της Γενεύης για να προστατευτούν. Η αναθεώρηση της ιστορίας είναι πολύ σκληρό πράγμα, οι λαοί είναι πεισματάρηδες και δεν αποδέχονται τον αντικομμουνισμό σας», απάντησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

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«Μην τρέμετε κύριε Καιρίδη, ο ανασχηματισμός έγινε, δεν έχετε θέση στο υπουργικό συμβούλιο... Αφήστε τα αντικομμουνιστικά», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.