Η γνωστή απογευματινή πτώση ενέργειας που πολλοί άνθρωποι αισθάνονται μετά το μεσημεριανό γεύμα δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μια φυσική μεταβολή στον κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού, η οποία συχνά δημιουργεί την ανάγκη για έναν ακόμη καφέ ή για λίγα λεπτά ξεκούρασης.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένας σωστά προγραμματισμένος μεσημεριανός ύπνος δεν αποτελεί ένδειξη κόπωσης ή τεμπελιάς, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό «εργαλείο» ανανέωσης. Ένας σύντομος υπνάκος μέσα στην ημέρα μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση, την παραγωγικότητα, τη διάθεση αλλά και τη σωματική ανάκαμψη.

Το ιδανικό χρονικό παράθυρο

Σύμφωνα με έρευνες, η καλύτερη ώρα για έναν απογευματινό υπνάκο είναι μεταξύ 1 και 3 το μεσημέρι. Αυτή η χρονική περίοδος συμπίπτει με τη φυσική πτώση της εγρήγορσης που παρουσιάζει το ανθρώπινο σώμα, επιτρέποντας την ξεκούραση χωρίς να διαταράσσεται ο νυχτερινός ύπνος.

Η Danielle Smiley, εξηγεί ότι το νωρίς το απόγευμα αποτελεί το ιδανικό διάστημα για έναν σύντομο ύπνο, καθώς ευθυγραμμίζεται με τον φυσικό ρυθμό του οργανισμού.

«Όταν είναι σωστά προγραμματισμένοι, οι μεσημεριανοί ύπνοι μπορούν να υποστηρίξουν την ενέργεια, τη γνωστική απόδοση και τη συνολική ποιότητα ζωής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Περισσότερη εγρήγορση και καλύτερη απόδοση

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη ενός σύντομου υπνάκου είναι η ενίσχυση της νοητικής λειτουργίας. Ο ύπνος κατά τη διάρκεια της φυσικής απογευματινής κόπωσης βοηθά στη μείωση της «πίεσης ύπνου», δηλαδή της βιολογικής ανάγκης για ξεκούραση που αυξάνεται όσο παραμένουμε ξύπνιοι.

Ένας υπνάκος διάρκειας 10 έως 30 λεπτών μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, την εγρήγορση και τη διάθεση, χωρίς να προκαλεί το αίσθημα νωθρότητας που συχνά εμφανίζεται μετά από μεγαλύτερης διάρκειας ύπνο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο μεσημεριανός ύπνος δεν πρέπει να θεωρείται αντικατάσταση του ποιοτικού βραδινού ύπνου, αλλά συμπληρωματικό μέσο για καλύτερη καθημερινή λειτουργία.

Ενισχύει τη μνήμη και τη μάθηση

Κατά τη διάρκεια του ύπνου ο εγκέφαλος δεν «αδρανοποιείται». Αντίθετα, συνεχίζει να επεξεργάζεται πληροφορίες και να ενισχύει τις νευρωνικές συνδέσεις που σχετίζονται με τη μάθηση και τη μνήμη.

Μελέτες δείχνουν ότι ένας υπνάκος περίπου 30 λεπτών μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αποθήκευση νέων πληροφοριών και στη μεταφορά τους από τη βραχυπρόθεσμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη.

Το όφελος αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μαθητές, εργαζόμενους σε βάρδιες αλλά και για ανθρώπους που χρειάζονται υψηλή πνευματική απόδοση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συμβάλλει στη σωματική αποκατάσταση

Ο απογευματινός ύπνος δεν ωφελεί μόνο τον εγκέφαλο, αλλά και το σώμα. Κατά τη διάρκεια του ύπνου ενεργοποιούνται διαδικασίες αποκατάστασης, όπως η επιδιόρθωση των ιστών, η αναπλήρωση ενέργειας και η υποστήριξη μηχανισμών που συμβάλλουν στην αποκατάσταση των μυών.

Έρευνες δείχνουν ότι οι σύντομοι υπνάκοι μπορούν να βελτιώσουν τη σωματική απόδοση, τη δύναμη, την αντοχή και τον χρόνο αντίδρασης, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμους για άτομα με έντονη σωματική δραστηριότητα ή απαιτητική εργασία.

Παρόλα αυτά, ένας υπνάκος δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σωστή διατροφή, την επαρκή ενυδάτωση ή τον ποιοτικό βραδινό ύπνο. Αποτελεί όμως ένα επιπλέον μέσο υποστήριξης της καθημερινής αποκατάστασης.

Οι συνήθειες που βοηθούν καλύτερο ύπνο

Εκτός από έναν σωστά προγραμματισμένο ύπνο, σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ενέργειας και της καλής ποιότητας ύπνου παίζουν οι καθημερινές συνήθειες.

Οι ειδικοί προτείνουν: