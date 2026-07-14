Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια.

Στάση εργασίας για σήμερα, 14 Ιουλίου 2026, από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, προκήρυξε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργιακής κινητοποίησης ενάντια στην προωθούμενη από την κυβέρνηση διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 30 Ιουνίου 2026.

Η ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές, μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, στη δομή και στη λειτουργία του κράτους, «οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά, αντίθετα, συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού».

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.

Παράλληλα, καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματά της να οργανώσουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

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Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, καθώς και δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό.