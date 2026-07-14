Ο Σπύρος Σουρμελίδης επιστρέφει στην ΑΥΓΗ, επτά μήνες μετά την παραίτησή του.

Την επαναφορά του δημοσιογράφου Σπύρου Σουρμελίδη στη θέση του διευθυντή της εφημερίδας ΑΥΓΗ και της ενημερωτικής ιστοσελίδας avgi.gr, μετά την παραίτηση από τη θέση του διευθυντή του δημοσιογράφου Λάμπρου Τσουκνίδα, ανακοίνωσε η διοίκηση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Σπύρος Σουρμελίδης επιστρέφει στη διεύθυνση των δύο μέσων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιογραφικής τους παρουσίας, της αξιοπιστίας και της ποιοτικής ενημέρωσης, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον δημόσιο διάλογο και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

«Ο Σπύρος Σουρμελίδης καλείται να συμβάλει καθοριστικά στη νέα πορεία της ΑΥΓΗΣ και του avgi.gr, με προσήλωση στις αρχές της έγκυρης, αξιόπιστης και πολυφωνικής ενημέρωσης. Η διοίκηση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε. ευχαριστεί τον Λάμπρο Τσουκνίδα για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του και εύχεται στον Σπύρο Σουρμελίδη κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2025 ο Σπύρος Σουρμελίδης είχε παραιτηθεί από τη θέση του στην εφημερίδα.