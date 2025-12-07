Αδειάζει την εφημερίδα η Κουμουνδούρου. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε να μην παραμείνει στην διεύθυνση της «Αυγής» της Κυριακής ο Σπύρος Σουρμελίδης, μετά το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα.

Η ηγεσία της Κουμουνδούρου, επίσης, αναμένεται να «αδειάσει» την εφημερίδα για το σημερινό της θέμα, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση.

Ενδιαφέρον έχει αν η αποδοκιμασία θα αφορά και τον Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της ΠΓ και υπεύθυνο για τα κομματικά μέσα, πάνω σε άρθρο του οποίου στηρίχθηκε και το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» της Κυριακής.

Β.Σκ.