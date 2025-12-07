Όπως αναφέρουν από την «Αυγή», το πρωτοσέλιδο και λογικά το κύριο άρθρο του επίσημου οργάνου της Κουμουνδούρου, δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

Στην παραίτηση οδηγήθηκε ο διευθυντής της Αυγής, Σπύρος Σουρμελίδης, μετά από το πρωτοσέλιδο της «Κυριακάτικης Αυγής», το οποίο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

Είναι, πάντως, απορίας άξιο πως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν ενημερώθηκε (;) για το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο του επίσημου εντύπου του κόμματος, σε αυτή την κρισιμότατη συγκυρία για ολόκληρη την παράταξη.

Βάσει των εξελίξεων, στην πραγματικότητα χρεώνει σε έναν δημοσιογράφο και σε ένα στέλεχος -τον Γιάννη Μπουλέκο, εν προκειμένω- τη «γραμμή» που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις.

Όπως και να έχει, η «ζημιά» που έχει προκληθεί είναι μεγάλη για τον ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ώρες, θα προκαλέσουν έντονες αλυσιδωτές αντιδράσεις στις συνεδριάσεις των οργάνων που είναι προγραμματισμένες για αυτή την εβδομάδα.