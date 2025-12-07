Ό,τι έχει να πει, το λέει δημόσια...

Ως μια «δυσάρεστη έκπληξη», χαρακτηρίζει το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Αυγής», ένα μεγάλο τμήμα του στελεχιακού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ.

Από αργά το βράδυ του Σαββάτου, τα τηλέφωνα έχουν πάρει «φωτιά» και τα σχόλια δεν είναι καθόλου κολακευτικά.

Όσο για τον Αλέξη Χαρίτση, ούτε εκείνον ικανοποιούσε - ειδικά σε πολιτικό επίπεδο, με το περιεχόμενο του κύριου άρθρου. Άλλωστε, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στην πρόσφατη δήλωση του, μίλησε για συνεργασία όλων των δυνάμεων, χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή και του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, ότι έχει να πει για τη συνεργασία της Αριστεράς, το έχει πει δημόσια. Όλα τα άλλα, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε…

Α. Γ.