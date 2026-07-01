Η ΑΔΕΔΥ αντιδράει στη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ μεταξύ των αιτημάτων είναι οι αυξήσεις στους μισθούς και μονιμοποίηση των προσλήψεων.

Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρά η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο αντιδράσεων απέναντι στην προωθούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση από την κυβέρνηση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου 2026, αποφάσισε τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην κινητοποίηση, ενώ παράλληλα κήρυξε στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου της ίδιας ημέρας.

Στο πλαίσιο των δράσεων, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, καθώς και πορεία προς τη Βουλή.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ, η κινητοποίηση στοχεύει στην ενίσχυση των διεκδικήσεων για μόνιμη και σταθερή εργασία, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, περιορίζουν τη φωνή των εργαζομένων.

Παράλληλα, η συνομοσπονδία θέτει στο επίκεντρο τα αιτήματα για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία, τονίζοντας ότι οι ανάγκες των εργαζομένων και της κοινωνίας πρέπει να βρεθούν στο προσκήνιο.