Την έντονη αντίθεσή της στα φαινόμενα «ενοικίασης» εργαζομένων στον δημόσιο τομέα εκφράζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή τις καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο και της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ για σχετικό διαγωνισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για απαράδεκτες πρακτικές που επεκτείνονται πλέον και στις δημόσιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «πόροι προς ενοικίαση». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη πολιτική δεν οδηγεί μόνο σε μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, αλλά ενισχύει και την παρουσία επιχειρηματικών συμφερόντων στον δημόσιο τομέα.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η προκήρυξη του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο την παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Ο διαγωνισμός προβλέπει την απασχόληση 150 εργαζομένων για διάστημα 13 μηνών, μέσω εξωτερικού αναδόχου, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ.

Η ΑΔΕΔΥ εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Κτηματολογίου, ενώ παράλληλα καταγγέλλει ότι δημόσιοι πόροι κατευθύνονται σε επιχειρηματικούς ομίλους αντί να αξιοποιούνται για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών με μόνιμο προσωπικό.

Όπως επισημαίνεται, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διατηρήθηκε διαχρονικά από διαφορετικές κυβερνήσεις, δημιουργεί συνθήκες εργασιακής επισφάλειας, άνισης μεταχείρισης και υποβάθμισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, πλήττει τη σταθερή εργασία και τη μονιμότητα, ενισχύοντας ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί σε κοινό αγώνα όλων των εργαζομένων για την υπεράσπιση της σταθερής και μόνιμης εργασίας στον δημόσιο τομέα, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων που, όπως υποστηρίζει, ευνοούν την ενοικίαση προσωπικού και την περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.