Αν και ο ίδιος είπε πως δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία, ζήτησε από τους βουλευτές της επιτροπής Δεοντολογίας, να ψηφίσουν «ο,τι λέει το Σύνταγμα, ο Κανονισμός και η συνείδησή τους».

Το «πράσινο φως» για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, άναψε η επιτροπή Δεοντολογίας. Η άρση ασυλία του βουλευτή αφορά μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος του ο Άδωνις Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά από τηλεοπτικές δηλώσεις στις οποίες είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων πως «ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία».

Υπέρ της άρσης ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ καταψήφισαν, ενώ το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».

Ο Μάριος Σαλμάς ζήτησε από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες να «μείνουν συντονισμένοι», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μιλήσει για την υπόθεση στη συζήτηση στην Ολομέλεια.

«Ο Γεωργιάδης είπε για μένα από το βήμα πως είμαι εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας. Κι εγώ δεν τον μήνυσα. Δεν είμαι Γεωργιάδης εγώ!», πρόσθεσε.

Αν και ο ίδιος είπε πως δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία, ζήτησε από τους βουλευτές της επιτροπής Δεοντολογίας, να ψηφίσουν «ο,τι λέει το Σύνταγμα, ο Κανονισμός και η συνείδησή τους».

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Τον τελικό λόγο εχει η Ολομέλεια της Βουλής.