Στρατιώτες και πολεμικά αεροσκάφη από ολόκληρη την Ευρώπη συμμετέχουν, σε μια επίδειξη στήριξης προς την Ουκρανία αλλά και προβολής της ευρωπαϊκής στρατιωτικής ισχύος.

Μεγαλειώδης είναι η παραδοσιακή ετήσια στρατιωτική παρέλαση της Γαλλίας για τη 14η Ιουλίου, με τη συμμετοχή αεροσκαφών από 11 ευρωπαϊκές χώρες –μεταξύ αυτών και η Ελλάδα– και περίπου 500 στρατιωτών από χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την τελευταία Ημέρα της Βαστίλης του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, με την ιδιότητα του αρχηγού του γαλλικού κράτους.

Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα: ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση», σύμφωνα με το Ελιζέ, το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Παρακολουθήστε live την παρέλαση:

{https://www.youtube.com/watch?v=h_SBS0oYAUU}

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H Ευρώπη στέλνει μήνυμα σε Πούτιν και Τραμπ

Οι φετινοί εορτασμοί της Ημέρας της Βαστίλης δεν αφορούν μόνο τη Γαλλία. Στρατιώτες και πολεμικά αεροσκάφη από ολόκληρη την Ευρώπη συμμετέχουν, σε μια επίδειξη στήριξης προς την Ουκρανία αλλά και προβολής της ευρωπαϊκής στρατιωτικής ισχύος.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης, που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της», την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της ηπείρου και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούνται απρόβλεπτες.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν αεροσκάφη από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία, Πολωνία, Δανία, Ελλάδα, Σουηδία, Νορβηγία, Ισπανία και Ιταλία, μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djy5953m7bm1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ελληνικό χρώμα έδωσαν δύο μαχητικά Rafale της 332 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλύσια Πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας.

Στο Παρίσι και ο Μητσοτάκης

Ο «Συνασπισμός των Προθύμων», που σχηματίσθηκε αρχικά από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και με την αποστολή στρατιωτών στο πεδίο μόλις συναφθεί μια κατάπαυση του πυρός, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα επίθεση από τη Ρωσία. «Ένας συνασπισμός πεφωτισμένων και πολεμοχαρών», αντέδρασε χθες, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ και η Δανή Μέτε Φρεντέρικσεν, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

«Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το ακόλουθο: ναι, η ειρήνη είναι σκοπός μας, ναι, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο. Και, ναι, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη για να τα υπερασπισθούμε και με τίμημα το αίμα, αν χρειαστεί», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν κατά την παραδοσιακή ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις την παραμονή της εθνικής γιορτής.

Με πληροφορίες από France24