Η βιογραφική σειρά για τη Σωτηρία Μπέλλου βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας.

Η ζωή της Σωτηρίας Μπέλλου γίνεται τηλεοπτική σειρά, σε σκηνοθεσία Ζωής Σγουρού.



Το πρότζεκτ βρίσκεται ήδη στη φάση της ανάπτυξης, από τον Διονύση Παναγιωτάκη, ο οποίος υπογράφει την παραγωγή, και τον Σταύρο Στάγκο στην επιμέλεια.



Η μίνι σειρά θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια, σε σενάριο Παναγιώτη Χριστόπουλου, τα οποία θα αφηγηθούν τη ζωή και την πορεία της αξέχαστης Σωτηρίας Μπέλλου.



Την εμβληματική ερμηνεύτρια του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, θα υποδυθεί η Κάτια Γκουλιώνη, η οποία είχε ενσαρκώσει τη Μπέλλου και στο θεατρικό σανίδι και συγκεκριμένα στην παράσταση «Σωτηρία με λένε» που ανέβηκε στο Θέατρο Μικρό Χορν.

{https://youtu.be/hwKg00HA4wE?si=D989-4w0URVk5C0Z}



Θυμίζουμε ότι η Γκουλιώνη συμμετείχε και στην ταινία «Ευτυχία» του Άγγελου Φραντζή όπου υποδύθηκε τη στιχουργό Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου σε νεαρή ηλικία.



Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το τηλεοπτικό κανάλι ή η πλατφόρμα που θα φιλοξενήσει τη σειρά, ούτε και τα ονόματα των ηθοποιών που θα πλαισιώσουν την Γκουλιώνη, την έναρξη των γυρισμάτων ή πότε περίπου θα κυκλοφορήσει η σειρά.





