Νέα έκθεση αποκαλύπτει τα σχέδια του Disney+ να γίνει δωρεάν μετά από επτά χρόνια.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Business Insider, το Disney+ εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει μέρος του περιεχομένου της σε μια ασυναγώνιστη τιμή: δωρεάν.

Σύμφωνα με πηγές εκ των έσω, η Disney εξετάζει διάφορες επιλογές για ένα δωρεάν πακέτο, λόγω των... αμείλικτων στοιχείων τηλεθέασης που καταδεικνύουν την κυριαρχία του YouTube.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επικεφαλής προϊόντων και τεχνολογίας της εταιρείας, Άνταμ Σμιθ, αναφέρθηκε στη δυνατότητα παροχής περιεχομένου δωρεάν, κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής συζήτησης για το streaming το απόγευμα της Πέμπτης.



Ένας υπάλληλος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι ο Σμιθ δεν διευκρίνισε πότε θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, ούτε έδωσε μια εικόνα για το εύρος της.

Οι συζητήσεις αντανακλούν ευρύτερες αλλαγές στον κλάδο του streaming, καθώς οι εταιρείες αναζητούν νέους τρόπους για να προσελκύσουν θεατές και ταυτόχρονα να αυξήσουν τα διαφημιστικά έσοδα. Στοιχεία της Nielsen που ανέφερε το Business Insider έδειξαν ότι τον Απρίλιο του 2026, οι δωρεάν πλατφόρμες streaming κερδίζουν ένα 18,7% από την πίτα των τηλεθεατών στις ΗΠΑ , σε σύγκριση με το 12,7% δύο χρόνια νωρίτερα, καθώς από τότε, οι τιμές του κόστους των συνδρομών έχουν γνωρίσει σημαντική αύξηση.



Η Disney προσφέρει ήδη προγράμματα συνδρομής με διαφημίσεις για το Disney+ σε διάφορες αγορές, αλλά η καθιέρωση ενός εντελώς δωρεάν πακέτου θα αποτελούσε μια σημαντική στρατηγική αλλαγή.



Ανταγωνιστές όπως το Tubi και το Pluto TV έχουν συγκεντρώσει μεγάλο κοινό χάρη σε δωρεάν μοντέλα που χρηματοδοτούνται από διαφημίσεις, ενώ το YouTube έχει αυξήσει σταθερά το μερίδιό του στην τηλεοπτική παρακολούθηση.



Η Disney εξετάζει επιπλέον πρωτοβουλίες για νέα προϊόντα με στόχο την ενίσχυση της αφοσίωσης του κοινού, όπως βίντεο μικρής διάρκειας τύπου reels, micro-drama σειρές και podcast.



Η έκθεση επισημαίνει ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις και ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.