«Κανένας σας δεν αμφισβητεί τη μετατροπή της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο» είπε από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Για επέκταση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου «ουσιαστικά στις θάλασσές μας» επέκρινε από το βήμα της Βουλής, ο γγ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, την κυβέρνηση.

Κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα και επιτέθηκε στην κυβέρνηση και όσους συντάσσονται με τη γραμμή της.

«Κανένας τους, όμως, συντασσόμενοι με τη γραμμή της κυβέρνησης, δεν βγάζει άχνα για το ουκρανικό drone που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στις ελληνικές θάλασσες, στη Λευκάδα, να στοχεύει για να ανατινάξει ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρωσικού ''σκιώδους στόλου'', όπως αποκάλυψε ο ''Ριζοσπάστης'' το περασμένο Σαββατοκύριακο, επεκτείνοντας ουσιαστικά τον πόλεμο στις θάλασσές μας, εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιόνιο και το Αιγαίο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Και η απάντηση Μαρινάκη ''άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε…''.

»Κανένας σας δεν αμφισβητεί τη μετατροπή της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο και τη λειτουργία των βάσεων θανάτου, που την καθιστούν στόχο αντιποίνων» σημείωσε μεταξύ άλλων.

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