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Η τρυφερή φωτογραφία και η αποκάλυψη για το όνομα του νεογέννητου.

Το δεύτερο παιδί τους κρατούν στην αγκαλιά τους η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η σύζυγος του τραγουδιστή, έφερε χθες στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο όπως αποκάλυψε ο μαιευτήρας της, θα πάρει το όνομα της μητέρας της.

«Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα… ❤️», σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς.

Σύμφωνα πληροφορίες,η Αλεξάνδρα γέννησε, λίγα λεπτά μετά τις 4:00 το απόγευμα της 8ης Ιουνίου, με φυσιολογικό τοκετό. Το μωρό ζυγίζει 2 κιλά και 800 γραμμάρια και ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν μαζί της κατά τη διάρκεια του τοκετού.

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