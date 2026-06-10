Η εικόνα της αγοράς καταδεικνύει ότι, παρά την επιβράδυνση που προκάλεσε το αρχικό σοκ από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η δυναμική των εισροών παραμένει ισχυρή.

Περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ ανήλθαν οι καθαρές νέες εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι οι Έλληνες επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν εναλλακτικές επιλογές με προοπτικές υψηλότερων αποδόσεων σε σχέση με τις τραπεζικές καταθέσεις, παρά το κλίμα αβεβαιότητας που διαμορφώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, το ενεργητικό των ελληνικών ΑΕΔΑΚ αυξήθηκε στα 32,2 δισ. ευρώ στα τέλη Μαΐου, έναντι περίπου 29,4 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους, με περισσότερο από το ήμισυ της ανόδου να προέρχεται από νέες τοποθετήσεις κεφαλαίων και το υπόλοιπο να αποδίδεται στις θετικές επιδόσεις των αγορών.

Η εικόνα της αγοράς καταδεικνύει ότι, παρά την επιβράδυνση που προκάλεσε το αρχικό σοκ από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η δυναμική των εισροών παραμένει ισχυρή και η τάση σταθεροποιείται.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η πολεμική σύγκρουση περιόρισε τον ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που είχε καταγραφεί στις αρχές του 2026, αντανακλώντας την πιο επιφυλακτική στάση που εξακολουθεί να τηρεί σημαντικό μέρος των Ελλήνων επενδυτών απέναντι στις εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, αξιοσημείωτο είναι ότι η ενίσχυση των επενδύσεων στα αμοιβαία κεφάλαια δεν συνοδεύτηκε από εκροές τραπεζικών καταθέσεων, καθώς τα υπόλοιπα του ιδιωτικού τομέα διατηρήθηκαν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 154,7 δισ. ευρώ.

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Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος των νέων κεφαλαίων προέρχεται είτε από πρόσθετες αποταμιεύσεις είτε από ανακατανομή πόρων εντός των υφιστάμενων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, γεγονός που ενισχύει την εικόνα σταδιακής διεύρυνσης της επενδυτικής βάσης στην ελληνική αγορά.