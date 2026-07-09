Ιδιαίτερα έντονη ήταν η κινητικότητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Το 2025 εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες χρονιές των τελευταίων ετών για την παγκόσμια αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), με την αξία των επενδύσεων να ανέρχεται στα 905 δισ. δολάρια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 57%.

Σύμφωνα με την έκθεση Private Equity Pulse Q4 2025 της EY, η ανάκαμψη τροφοδοτήθηκε από την επιστροφή των μεγάλων συναλλαγών, τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης και τη σταδιακή σύγκλιση των αποτιμήσεων μεταξύ αγοραστών και πωλητών.

Ισχυρή επιστροφή της αγοράς μετά από δύο χρόνια περιορισμένης δραστηριότητας

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η κινητικότητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, όταν οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 57% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επιστροφή της αγοράς μετά από δύο χρόνια περιορισμένης δραστηριότητας.

Η χρονιά σημαδεύτηκε από ιστορικό αριθμό μεγάλων συμφωνιών, καθώς ανακοινώθηκαν συνολικά 13 mega deals, δηλαδή συναλλαγές αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ο συνολικός όγκος των συμφωνιών αυξήθηκε κατά 15%, γεγονός που αποτυπώνει τη γενικευμένη επαναδραστηριοποίηση του κλάδου και τη στροφή των επενδυτικών σχημάτων σε μεγαλύτερες και περισσότερο κλιμακούμενες επενδύσεις.

Βελτίωση αποτιμήσεων και ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης

Σύμφωνα με την EY, καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας διαδραμάτισε η μείωση των αποκλίσεων στις αποτιμήσεις, οι οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελούσαν βασικό εμπόδιο στην ολοκλήρωση συναλλαγών. Τα επενδυτικά κεφάλαια αξιοποίησαν περισσότερο δομημένες λύσεις, όπως συμφωνίες earnouts και υβριδικά χρηματοδοτικά σχήματα, προκειμένου να περιορίσουν την αβεβαιότητα, ενώ οι συνθήκες χρηματοδότησης βελτιώθηκαν χάρη στην ισχυρή δραστηριότητα των αγορών άμεσου και κοινοπρακτικού δανεισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άνοδος στις εξόδους επενδύσεων και επιστροφή των IPOs

Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και οι έξοδοι από επενδύσεις, με τη συνολική αξία τους να αυξάνεται κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς ενισχύθηκε η στρατηγική δραστηριότητα και άνοιξε εκ νέου το παράθυρο για δημόσιες εγγραφές. Οι πωλήσεις σε στρατηγικούς επενδυτές ανήλθαν στα 481 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση άνω του 75%, ενώ οι δευτερογενείς συναλλαγές διαμορφώθηκαν στα 217 δισ. δολάρια, υποστηριζόμενες από περισσότερα από 1,6 τρισ. δολάρια διαθέσιμων κεφαλαίων. Παράλληλα, η αξία των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs) που υποστηρίχθηκαν από ιδιωτικά κεφάλαια σχεδόν τριπλασιάστηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, φθάνοντας τα 28,1 δισ. δολάρια.

Οι εταιρικές εξαγορές συνέβαλαν σημαντικά στην ανάκαμψη της αγοράς, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν μεγαλύτερη κλίμακα, τεχνολογικές δυνατότητες και λειτουργικές συνέργειες μέσω εξαγορών.

Προβληματισμός για το 2026 λόγω γεωπολιτικών κινδύνων

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Τάσος Ιωσηφίδης επισήμανε ότι, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για τη διάθεση ιδιωτικών κεφαλαίων, με τους επενδυτές να στρέφονται σε μεγαλύτερες και υψηλότερων προδιαγραφών συναλλαγές. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια ενδέχεται να επιβραδύνουν τη δυναμική της αγοράς το 2026, οδηγώντας τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτική στάση έως ότου διαμορφωθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες συμφωνίες.