Στον δρόμο για την κατάκτηση της κορυφής στα snack brands της Ευρώπης.

Η Alesto, το brand ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων της Lidl, προχωρά σε μια στρατηγική εξέλιξη. Στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης βρίσκεται η δημιουργία μιας μοναδικής ταυτότητας: η Alesto εξελίσσεται από μια κλασική μάρκα προϊόντων σε ένα σύγχρονο brand που επικεντρώνεται στην απόλαυση. Με πιο ξεκάθαρο προφίλ και νέα συσκευασία, η Alesto επαναπροσδιορίζεται πλήρως. Το νέο κόνσεπτ θέτει στο επίκεντρο την ποιότητα, την ευεξία και τη συνειδητή απόλαυση, τοποθετώντας τη γκάμα των προϊόντων ακριβώς στο σημείο συνάντησης της ισορροπημένης διατροφής.

Premium απόλαυση σε δίκαιη τιμή: Συνειδητή διατροφή για όλους

Είτε ως power snack πριν από την προπόνηση, είτε ως φυσικός σύντροφος στο γραφείο, είτε κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής βραδιάς παρακολουθώντας μια σειρά στον καναπέ – η Alesto αυτοπροσδιορίζεται ως ένα lifestyle «πολυεργαλείο» για κάθε στιγμή, διαθέτοντας μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή από φυσικούς και επεξεργασμένους ξηρούς καρπούς, δημιουργικά μείγματα ξηρών καρπών και premium αποξηραμένα φρούτα.

«Με την εξέλιξη της Alesto, δημιουργούμε μια μάρκα που αντιπροσωπεύει τη χαρά του σνακ και ενθουσιάζει τους ανθρώπους με τις επιλογές της. Πρεσβεύουμε την ευκολία στην καθημερινή ζωή μέσα από την απλή απόλαυση και τη μεγάλη ποικιλία. Με αυτόν τον τρόπο, εστιάζουμε σταθερά στη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα, επειδή αυτές είναι οι αξίες της Lidl που χτίζουν εμπιστοσύνη», εξηγεί ο Sebastian Hein, Head of Brand της Lidl Stiftung & Co. KG.

Περισσότερες φυτικές πρωτεΐνες: Εστίαση στην Πλανητική Υγιεινή Διατροφή

Η νέα εκδοχή της Alesto δεν έχει απλώς ωραία εμφάνιση: το brand συνδέει άμεσα το επαναλανσάρισμά της με τους φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας της Lidl. Η στρατηγική για τη «Συνειδητή Διατροφή» προωθεί τις φυτικές εναλλακτικές λύσεις και ενισχύει την ευαισθητοποίηση γύρω από μια υγιεινή και βιώσιμη διατροφή. Στο πλαίσιο αυτό, η Lidl ευθυγραμμίζεται με τις επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές της Πλανητικής Υγιεινής Διατροφής (Planetary Health Diet).

Ένα κεντρικό ορόσημο εδώ είναι ότι η Lidl Ελλάς στοχεύει σε αύξηση του ποσοστού των φυτικών πηγών σε σχέση με τις ζωικές πηγές πρωτεΐνης στη γκάμα των προϊόντων της στο 30% έως το 2030. Εδώ ακριβώς μπαίνουν στο παιχνίδι οι ξηροί καρποί. Ως το κατεξοχήν βασικό προϊόν της Alesto, προσφέρουν πολύτιμα ακόρεστα λιπαρά οξέα, φυτικές πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, αποτελώντας το ιδανικό δομικό στοιχείο για ένα ισορροπημένο, σύγχρονο σνακ. Για παράδειγμα, τα καρύδια αποτελούν πηγή ωμέγα-3*, ενώ τα αμύγδαλα και τα κάσιους περιέχουν μαγνήσιο. Έτσι, η Alesto συνδυάζει μια μικρή στιγμή καθημερινής απόλαυσης με πραγματική προστιθέμενη αξία για μια ισορροπημένη διατροφή.

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Επεξεργασία στη Γερμανία: Η Solent Rheine ως δύναμη παραγωγής

Πίσω από τα υψηλά πρότυπα ποιότητας του brand βρίσκεται μια άκρως επαγγελματική ομάδα αγορών σε συνδυασμό με την υπερσύγχρονη και αποδοτική τεχνολογία: μετά από προσεκτική επιλογή στις χώρες προέλευσης, οι περισσότερες δημιουργίες της Alesto επεξεργάζονται, εν μέρει τυποποιούνται και συσκευάζονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής της Solent στο Rheine και στο Übach-Palenberg της Γερμανίας. Καθώς αυτές ανήκουν στη Schwarz Produktion, τα περισσότερα στάδια επεξεργασίας –εξαιρουμένης της καλλιέργειας– παραμένουν εντός του Ομίλου Schwarz. Τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και οι βελτιστοποιημένες διαδικασίες επί τόπου διασφαλίζουν ότι τα τραγανά σνακ φτάνουν στα ράφια πάντα φρέσκα και σε κορυφαία ποιότητα.

Με αυτό το επαναλανσάρισμα, η Alesto στέλνει ένα σαφές μήνυμα ανάπτυξης και δημιουργεί έναν ισχυρό, συναισθηματικό δεσμό με μια ομάδα καταναλωτών που ενδιαφέρονται για την υγεία τους και αρνούνται να κάνουν συμβιβασμούς στη γεύση ή στη συνειδητή διατροφή. Το πώς μεταφράζεται οπτικά αυτός ο νέος, συναισθηματικός κόσμος της μάρκας παρουσιάζεται στη νέα omnichannel καμπάνια, η οποία συνδυάζει στοιχεία για την ποιότητα των προϊόντων με χιουμοριστικές καταστάσεις όπου η Alesto αποτελεί ακριβώς τη σωστή επιλογή.

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