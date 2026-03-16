Δικογραφία για την τραγωδία των Τεμπών διαβιβάστηκε στη Βουλή, όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, Θανάσης Μπούρας.

Η δικογραφία αφορά υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις, για τις παρεμβάσεις στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Το υπόμνημα στρέφεται εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όπως και κατά των υπουργών Γιώργου Γεραπετρίτη, Χρήστου Τριαντόπουλο, Άκη Σκέρτσο, Γιάννη Τσακίρη και Νίκου Παπαθανάση.

Η εισαγγελέας διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή το υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι, που υπογράφεται από την συνήγορο του Ζωή Κωνσταντοπούλου και δεν σχετίζεται με την βασική δικογραφία για το δυστύχημα.