Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση σπείρας ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, με την υπόθεση να έχει λάβει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των πιθανών διασυνδέσεων που εξετάζονται με άλλες σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, έγιναν τέσσερις συλλήψεις, ενώ η έρευνα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη δράση του κυκλώματος ναρκωτικών, αλλά επεκτείνεται και σε πιθανές σχέσεις με ευρύτερα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκεται και η υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, καθώς εξετάζεται αν υπάρχουν κοινά σημεία ή διασυνδέσεις προσώπων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις, καθώς και εκτεταμένες έρευνες σε διάφορα σημεία, ενώ κατασχέθηκαν ψηφιακά και άλλα πειστήρια που αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένο δίκτυο με συγκεκριμένη δομή και ρόλους, το οποίο είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε πολλαπλά επίπεδα.

Η προανάκριση συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως το εύρος της δράσης της οργάνωσης, καθώς και το αν υπάρχουν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα ή παράλληλες εγκληματικές δραστηριότητες που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

