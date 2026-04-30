Αιχμές στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση που κράτησε στη Διάσκεψη των Προέδρων όπου συζητήθηκε η πλήρωση των κενών θέσεων στις ακέφαλων Αρχών, άφησε από βήματος της Ολομέλεια ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ σήμερα το πρωί στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή ηγεσίας ανεξάρτητης αρχής;», ρώτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς που καταστρατηγεί βάναυσα το κράτος δικαίου».

Είχαν προηγηθεί οι ευθείες βολές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον Κυριακο Μητσοτάκη τον οποίο χαρακτήρισε «εναν κρυπτόμενο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, ενορχηστρωτή των σκανδάλων», υποστηρίζοντας πως «αυτός είναι που θα έπρεπε να παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή αν είχε την ελάχιστη δημοκρατική ευθιξία».

Κόντρα με τον Παπασταύρου

Τα πυρά του Σωκράτη Φάμελλου προς την κυβέρνηση στην οποία καταλόγισε καταστρατήγηση του Κράτους Δικαίου, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου.

«Σοβαρά τώρα, μιλάτε εσείς σε εμένα για κράτος δικαίου, για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων, για σχεδιασμούς από το Μαξίμου εναντίον αντιπάλων, εσείς σε εμένα; Τα πέντε χρόνια που μου αφαιρέσατε από τη ζωή, πόσα έγιναν τυχαία; Τη δικαστική συνδρομή που παρέπεσε από τη δικογραφία και ξαφνικά βρέθηκε, τυχαία έγινε; Αιδώς, κύριοι της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ! Αιδώς!», απάντησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως «όσο και να φωνάζετε, τον Παύλο Πολάκη στις φωνές δεν τον συναγωνίζεστε…. Μίλησε μάλιστα πριν από πέντε λεπτά, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι μαζί σας τώρα».

Επανερχόμενος, ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε να κατηγορεί στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. «Συμφωνείτε με τη διάταξη Τζαβέλλα; Συμφωνείτε να μπει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών;», ρώτησε ενώ μιλώντας για τα ενεργειακά ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους καταγγέλλοντας πως «στο υπουργείο Περιβάλλοντος είστε οι άνθρωποι των νταβατζήδων».