«Δεν θα γίνετε ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας, ούτε θα πάθετε τίποτα», του είπε η Κωνσταντοπούλου.

Διαστάσεις βεντέτας φαίνεται πως παίρνει η κόντρα μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου και Παναγιώτη Δουδωνή. Μετά το αρχικό επεισόδιο στη διάσκεψη των προέδρων, για την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, σημειώθηκε και νέος γύρος αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής.

Την αρχή έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που ρώτησε επιμόνως τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ:

«Σας τηλεφώνησα χθες το μεσημέρι και μου είπατε πως δεν έχετε κάνει καμία συζήτηση κύριε Δουδωνή; Ναι ή όχι; Ναι ή όχι;». Παράλληλα υποστήριξε πως δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς αυτές τις ημέρες με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Δεν θα γίνετε ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας, ούτε θα πάθετε τίποτα!», σημείωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για ηθικό καθήκον της αντιπολίτευσης να ρίξει τη «διεφθαρμένη» κυβέρνηση της ΝΔ.

«Ήξερα μέχρι τώρα ότι ο συγγραφέας, ο… “Βάτσλαβ Χάβελ των Βαλκανίων”, κύριος Τσίπρας, είναι ο χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη. Τελικά, είστε όλοι σας χρυσοί χορηγοί του Μητσοτάκη!», ανταπάντησε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ολοκληρώνοντας το νέο κύκλο αντιπαράθεσης με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.