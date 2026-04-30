Επεισόδιο σημειώθηκε στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Αφορμή στάθηκε η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που πρότεινε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε επισησ τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η θετική άποψη του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνης προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροιδευετε κυριε Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρος σας τι σημαίνει αυτο; Καταγγέλλουμε τη στάση του κυρίου Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές!

Παναγιώτης Δουδωνης: Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος!

Φωνές Κωνσταντοπούλου

Νικήτας Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Παναγιώτης Δουδωνής: Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!

Παναγιώτης Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν ειπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε το συνάδελφο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι!

Παναγιώτης Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο!

Αναβλήθηκε η ψηφοφορία

Βλέποντας πως δεν εξασφαλίζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέβαλε τη ψηφοφορία και για τις δυο Αρχές.

«Πριν από έξι μήνες ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά. Κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Όπως είπε θα υπάρξει νέα συνεδρίαση.

Σημειωτέον πως τη στάση του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε και ο ΣΥΡΙΖΑ.