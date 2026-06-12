«Ο κανόνας είναι απλός: η Ευρώπη πρέπει να ρυθμίζει ό,τι είναι ευρωπαϊκό και οι εθνικές αρχές να εποπτεύουν ό,τι είναι εθνικό» τόνισε ο υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup.

Την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής εποπτείας ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παρέμβασή του στη δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN), τονίζοντας ότι μια ενοποιημένη αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά με 27 διαφορετικές εποπτικές προσεγγίσεις.

Ο κ. Πιερρακάκης συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση του νομοθετικού πακέτου για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι, παρά τον τεχνικό χαρακτήρα του εγχειρήματος, ο βασικός του στόχος είναι σαφής: η δημιουργία βαθύτερων και ισχυρότερων κεφαλαιαγορών που θα κατευθύνουν τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις προς επενδύσεις και καινοτομία, επιτρέποντας στην Ευρώπη να χρηματοδοτεί αποτελεσματικότερα το μέλλον της.

Όπως ανέφερε, οι προβλέψεις του πακέτου για τις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης, τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, τα επενδυτικά κεφάλαια και τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία υπηρετούν τον κοινό στόχο της εμβάθυνσης των ευρωπαϊκών αγορών και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Υπογράμμισε επίσης ότι οι διατάξεις για την εποπτεία αποτελούν βασικό πυλώνα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνέπειας στις ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Αναφερόμενος στη συζήτηση που είχε προηγηθεί στο Eurogroup με τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών αποτελεί ίσως το σημαντικότερο οικονομικό ευρωπαϊκό εγχείρημα που παραμένει ανολοκλήρωτο και εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσει πριν από το τέλος του έτους, με τη στήριξη της επερχόμενης Ιρλανδικής Προεδρίας.

Ο υπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντάς την ως την πιο συνεκτική και φιλόδοξη προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Τόνισε ότι οι φορείς με συστημική ή έντονη διασυνοριακή παρουσία θα πρέπει να εποπτεύονται μέσα από ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας πως η ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δεν αποτελεί θεσμική επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για μια πραγματικά ενοποιημένη και ανταγωνιστική αγορά.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας ότι, ακόμη και αν υιοθετηθεί μοντέλο άμεσης εποπτείας μόνο για τους μεγαλύτερους παρόχους, τα σχετικά κριτήρια θα πρέπει να είναι αρκετά φιλόδοξα ώστε να καλύπτουν και τις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που ενδέχεται να αποκτήσουν συστημική σημασία στο μέλλον.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το μελλοντικό εποπτικό πλαίσιο πρέπει να βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ της ESMA και των εθνικών εποπτικών αρχών, με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων. «Ο κανόνας είναι απλός: η Ευρώπη πρέπει να ρυθμίζει ό,τι είναι ευρωπαϊκό και οι εθνικές αρχές να εποπτεύουν ό,τι είναι εθνικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Πιερρακάκης χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη δημιουργία της Airbus και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να υπογραμμίσει ότι οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες απαιτούν αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Μια Ένωση Κεφαλαιαγορών χωρίς επαρκή ευρωπαϊκή εποπτεία είναι σαν μια Νομισματική Ένωση χωρίς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», δήλωσε, καλώντας τα κράτη-μέλη να επιδείξουν τη φιλοδοξία και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται για την οικοδόμηση των θεσμών που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να χρηματοδοτεί το μέλλον της με τις δικές της δυνάμεις.