Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισκέφθηκε την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, με βασικό αντικείμενο τις οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής και τη χρηματοδότηση της άμυνας σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις που διαμορφώνονται μετά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Χάγης για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών, καθώς και στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι οικονομικές διαστάσεις της χρηματοδότησης της άμυνας και οι συμφωνημένοι στόχοι αύξησης των σχετικών δαπανών στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των κοινών δράσεων και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών που μπορούν να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας και να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, με αναφορά στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, την κρίση στη Μέση Ανατολή και την ένταση στα Στενά του Ορμούζ, που επηρεάζουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι αυξανόμενες υβριδικές απειλές, καθώς και οι νέες προκλήσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις κυβερνοεπιθέσεις, με τους συνομιλητές να υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης της κυβερνοάμυνας.