Για άστατο καιρό, επεισόδια με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασία, κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι.

Η φετινή Πρωτομαγιά αναμένεται να κυλήσει με ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που θα περίμενε κανείς για την εποχή.

Έντονη και ασυνήθιστη ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει σταδιακά , το βράδυ της Πέμπτης, τη χώρα. Παρά τις μέχρι τώρα ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, ο καιρός παρουσιάζει απότομη μεταβολή, φέρνοντας μαζί του βροχές, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση του υδραργύρου.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο ή ακόμη και χειμώνα, με τοπικά έντονα φαινόμενα και σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Το σκηνικό αυτό, αν και πρόσκαιρο, αναμένεται να επηρεάσει το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, πριν η άνοιξη επιστρέψει δυναμικά τις επόμενες ημέρες.

Χαρά Μάλεση: Θυελλώδεις άνεμοι ακόμη και στη στεριά - Πρωτομαγιά με βροχές σε όλη τη χώρα

Σήμερα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καλά επίπεδα μέχρι να αλλάξει αύριο και για τρεις ημέρες και να επανέλθει ξανά σε καλά επίπεδα την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Ant1, έχουμε μία ασυνήθιστη ψυχρή εισβολή από τη Ρωσία η οποία θα καλύψει όλη τη χώρα και θα ρίξει τη θερμοκρασία 10 βαθμούς κάτω.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες του τριημέρου θα είναι αύριο Πρωτομαγιά, 13 με 16 βαθμούς Κελσίου βόρεια και ανατολικά. Ενδεικτικά στην Αθήνα θα φθάσουμε τους 14 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά και στις Κυκλάδες θα φθάσουμε τοιυς 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Το θερμόμετρο θα δείξει 20άρια στην Κρήτη και στη Ρόδο.

Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν μικρά σκαμπανεβάσματα στις θερμοκρασίες. Θα ανέβει λίγο στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όμως θα πέφτει σε Κυκλάδες, Κρήτη και Ρόδο.

Η ψυχρή μάζα θα κατεβαίνει και νοτιότερα, για να ρίξει τη θερμοκρασία παντού.

Την Κυριακή, θα έχουμε μικρή άνοδο στα δυτικά, όμως θα πέσει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία στην Κρήτη, τη Ρόδο και το Αιγαίο.

Το σκηνικό θα το συνθέσουν αρκετά ενισχυμένοι βοριάδες οι οποίοι αναμένεται να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις. Την Πρωτομαγιά και το Σάββατο θα έχουμε έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο και την Κυριακή θα φθάσουμε ακόμα και τα 9 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο.

Πολύ ισχυρές θα είναι οι ριπές σε Αιγαίο, Εύβοια, Αττικοβοιωτία, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Θράκη και Κρήτη το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε πολύ ισχυρές ριπές και στην στεριά.

Επίσης θα δούμε κάποιες βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Περισσότερες βροχές αναμένονται κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, παράκτια Θεσσαλίας, Εύβοια, κεντρική Στερεά και Μεσσηνία.

Το Σάββατο θα περιοριστούν οι βροχές προς την Κρήτη και την Κυριακή προς το Αιγαίο.

Το παράδοξο της εποχής είναι κάποια χιόνια και παγετό στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Γιαννόπουλος: Πτώση θερμοκρασίας,βροχές και θυελλώδεις άνεμοι

Έχουμε μια αλλαγή του καιρού, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Σκάι, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές.

Οι βροχές σήμερα θα ξεκινήσουν από τα βόρεια, κυρίως από το μεσημέρι και αργότερα θα κατέβουν και στα νότια και σε περιοχές της βόρειας Εύβοιας και της Φθιώτιδας.

Στην Αττική σήμερα η μέρα θα είναι όπως ήταν και χθες, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι αργά το βράδυ.

Αργά το βράδυ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει σήμερα στη βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου.

Η Πρωτομαγιά θα ξεκινήσει με βροχές, ξεκινώντας από τα βόρεια, στα κεντρικά αλλά και σε άλλες περιοχές και θα επηρεάσει και περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Το βασικό θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, οι άνεμοι θα φθάσουν τα 7 ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα έχει και ένα ψιλόβροχο.Θα έχει έναν ψυχρό και μουντό καιρό.

Το Σάββατο, θα είναι ακόμη μία ημέρα κάπως καλύτερη. Θα βρέξει όμως ακόμα σε περιοχές της Κρήτης, των Κυκλάδων και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει και οι βοριάδες θα παραμείνουν σε εντάσεις έως και 8 μποφόρ.

Η Κυριακή θα έχει κάποιες βροχές και θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Η άνοιξη επιστρέφει τη Δευτέρα,θα ξαναπάει στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Θα χιονίσει σε κάποιες ορεινές περιοχές.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Αστάθεια με βροχές και χιόνια - Πτώση 10 βαθμών της θερμοκρασίας

Σύνφωνα με τον μετεωρολόγο του Οpen, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι εντυπωσιακή η μεταβολή του καιρού, που αναμένεται να ακολουθήσει αυτήν την άκρως ανοιξιάτικη ημέρα, όπου θα δούμε και βροχές και καταιγίδες, καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ και τους ανέμους να ενισχύονται σημαντικά προς την πλευρά του Αιγαίου.

Μας έρχονται πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονη αστάθεια και έτσι θα ξεσπάσουν μπόρες ακόμα και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ιδιαίτερα προς την κεντρική - ανατολική Μακεδονία, τα δυτικότερα τμήματα της Θράκης και μέσα στη νύχτα ακόμη και στη Θεσσαλία και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, σε γενικές γραμμές τα φαινόμενα δεν θα προβληματίσουν, παρ΄όλα αυτά προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα υπάρξει επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με κύρια χαρακτηριστικά και τις βροχές αλλά κυρίως τους πολύ δυνατούς βοριάδες. Προς τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο αλλά και το Καρπάθιο αλλά και γύρω από τα Δωδεκάνησα, εντάσεις των βοριάδων που θα φθάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της μεταβολής δεν θα είναι οι έντονες βροχές, αλλά το γεγονός οτι θα αφήσει πίσω της μεγάλη βαροβαθμίδα και επομένως θα ενισχυθούν οι βοριάδες και κοντά στην Κυριακή περιμένουμε μια περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων, προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αύριο, Παρασκευή ο άστατος καιρός θα κυριαρχήσει σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα, χωρίς όμως να προβληματίζουν τα φαινόμενα.

Από το πρωί και στη συνέχεια περιμένουμε σταθερές βροχοπτώσεις για τις περισσότερες βροχοπτώσεις, αλλά οι βοριάδες θα κυριαρχούν μέσα στο Αιγαίο, για να ρίξουν και τη θερμοκρασία.

Το Σάββατο, σιγά σιγά ο άστατος καιρός αρχίζει και μετατοπίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου. Η χώρα μας θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Τα δυτικά και βόρεια, όπου οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες αλλά και τα ανατολικά και νότια, όπου ο καιρός θα είναι πιο κλειστός, πιο συννεφιασμένος, πιο ψυχρός, με τους βοριάδες να κυριαρχούν μέσα στο Αιγαίο αλλά και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Κυριακή, παρά το γεγονός οτι δείχνει μία βελτίωση ο καιρός, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο, επομένως χρειάζεται προσοχή σε αυτές τις περιοχές, από το ύψος των Κυκλάδων και ανατολικότερα.

Θα έχουμε αρκετές βροχές και θυελλώδεις βοριάδες.

Από τη Δευτέρα, ο καιρός βελτιώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία, και θα δούμε τον υδράργυρος κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε και πάλι σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες.

Σάκης Αρναούτογλου: Πρωτομαγιά με κρύο - Πότε έρχονται καλοκαιρινές θερμοκρασίες

Με έντονα φθινοπωρινά, ακόμη και χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά αναμένεται να κυλήσει η φετινή Πρωτομαγιά, καθώς, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού φέρνει βροχές, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο μεταβατική χειμερινή περίοδο, με τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα είναι ιδιαίτερα ψυχροί, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Από την Παρασκευή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ αναμένονται διαστήματα βροχών και τοπικών καταιγίδων, κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στα ορεινά, δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις, γεγονός ασυνήθιστο για την εποχή.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί, αγγίζοντας τοπικά τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και ενισχύοντας περαιτέρω την αίσθηση ψύχρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με μια μικρή βελτίωση να διαφαίνεται προς το τέλος του τριημέρο

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ψυχρή αυτή «παρένθεση» δεν θα έχει διάρκεια.

Προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την περιοχή μας, οδηγώντας σε απότομες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και πιθανώς σε πρώιμα καλοκαιρινές συνθήκες.

Η φετινή Πρωτομαγιά, λοιπόν, θα αποτελέσει ένα σύντομο αλλά έντονο διάλειμμα αστάθειας, πριν την επιστροφή σε πιο θερμό καιρικό μοτίβο.

