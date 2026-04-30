Βροχές και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ και την Παρασκυεή βλέπει ο Μαρουσάκης. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας το τριήμερο.

Και σήμερα η ημέρα ξεκινάει με ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα δούμε κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα αρκετά ψηλές θερμοκρασιακές τιμές.

Θα είναι εντυπωσιακή και η μεταβολή του καιρού, που αναμένεται να ακολουθήσει αυτήν την άκρως ανοιξιάτικη ημέρα, όπου θα δούμε και βροχές και καταιγίδες, καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ και τους ανέμους να ενισχύονται σημαντικά προς την πλευρά του Αιγαίου.

Μας έρχονται πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονη αστάθεια και έτσι θα ξεσπάσουν μπόρες ακόμα και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ιδιαίτερα προς την κεντρική - ανατολική Μακεδονία, τα δυτικότερα τμήματα της Θράκης και μέσα στη νύχτα ακόμη και στη Θεσσαλία και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, σε γενικές γραμμές τα φαινόμενα δεν θα προβληματίσουν, παρ΄όλα αυτά προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα υπάρξει επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με κύρια χαρακτηριστικά και τις βροχές αλλά κυρίως τους πολύ δυνατούς βοριάδες. Προς τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο αλλά και το Καρπάθιο αλλά και γύρω από τα Δωδεκάνησα, εντάσεις των βοριάδων που θα φθάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Σήμερα, αργότερα θα αρχίσει να συννεφιάζει και από τα βόρεια προς τα νότια θα ξεσπάσουν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν μέχρι και το απόγευμα. Στη συνέχεια ο βοριάς θα ενισχυθεί και στο κεντρικό - βορειοδυτικό Αιγαίο θα φθάσουμε ακόμα και σε επίπεδα θυέλλης μέσα στη νύχτα. Στο βόρειο Ιόνιο θα ενισχυθούν σημαντικά και εκεί οι βοριάδες, κοντά στα 7 με 8 μποφόρ.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της μεταβολής δεν θα είναι οι έντονες βροχές, αλλά το γεγονός οτι θα αφήσει πίσω της μεγάλη βαροβαθμίδα και επομένως θα ενισχυθούν οι βοριάδες και κοντά στην Κυριακή περιμένουμε μια περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων, προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οσον αφορά τη θερμοκρασία, σήμερα αργά το μεσημέρι θα καταφέρει πάλι ο υδράργυρος να φθάσει κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Θα έχουμε έντονη αστάθεια από το απόγευμα και μέσα στη νύχτα προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Άρα περιμένουμε τον υδράργυρο σε μία σημαντική πτώση. Μία αντιπροσωπευτική τιμή τις επόμενες ημέρες θα είναι οι 16 με 19 βαθμοί Κελσίου. Περίπου 10 μονάδες κάτω η θερμοκρασία από αυτήν την έντονη αλλαγή η οποία θα δώσει και κάποια χιόνια σε υψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αττική, περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια. Κοντά στο απόγευμα, στα βόρεια του νομού περιμένουμε συννεφιές, οι οποίες θα αυξηθούν μέσα στη νύχτα και καθώς θα πηγαίνουμε προς την αλλαγή της ημέρας, Πρωτομαγιά δηλαδή, θα πέσουν κάποιες βροχές. Οι βροχές δεν θα είναι έντονες και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν σήμερα ενώ αύριο ο βοριάς θα είναι ενισχυμένος και μέχρι και τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία σήμερα έως και 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 17.

Στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε με ήπιες καιρικές συνθήκες. Κοντά στο απόγευμα θα ξεσπάσουν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να έχουν για λίγο και ένταση, δηλαδή χαλάζι, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα ή και μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Αύριο περιμένουμε να πέσουν οι εντάσεις των βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι από το απόγευμα στα τρία πόδια της Χαλκιδικής θα είναι ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία θα φθάσει σήμερα έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Από την έντονη ζέστη σήμερα, ακολουθεί μια αρκετά πιο ψυχρή αέρια μάζα. Αυτή η σύγκρουση των αέριων μαζών θα δημιουργήσει αυτόν τον έντονα άστατο καιρό, τουλάχιστον μέχρι και αύριο το πρωί, για να αρχίσει να κυριαρχεί αυτή η πιο ψυχρή αέρια μάζα και να πηγαίνουμε σε σταθερές αλλά και πιο ψυχρές ημέρες.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή ο άστατος καιρός θα κυριαρχήσει σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα, χωρίς όμως να προβληματίζουν τα φαινόμενα.

Από το πρωί και στη συνέχεια περιμένουμε σταθερές βροχοπτώσεις για τις περισσότερες βροχοπτώσεις, αλλά οι βοριάδες θα κυριαρχούν μέσα στο Αιγαίο, για να ρίξουν και τη θερμοκρασία.

Το Σάββατο, σιγά σιγά ο άστατος καιρός αρχίζει και μετατοπίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου. Η χώρα μας θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Τα δυτικά και βόρεια, όπου οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες αλλά και τα ανατολικά και νότια, όπου ο καιρός θα είναι πιο κλειστός, πιο συννεφιασμένος, πιο ψυχρός, με τους βοριάδες να κυριαρχούν μέσα στο Αιγαίο αλλά και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Κυριακή, παρά το γεγονός οτι δείχνει μία βελτίωση ο καιρός, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο, επομένως χρειάζεται προσοχή σε αυτές τις περιοχές, από το ύψος των Κυκλάδων και ανατολικότερα.

Θα έχουμε αρκετές βροχές και θυελλώδεις βοριάδες.

Από τη Δευτέρα, ο καιρός βελτιώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Ανεβαίνει σημαντικά η θερμοκρασία, και θα δούμε τον υδράργυρος κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε και πάλι σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες.

