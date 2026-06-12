Ο Άρης Καβατζίκης μίλησε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκας διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα για μέτρα ασφαλείας και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας.

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανεβαίνει αύριο, Σάββατο, η Δανάη Μπάρκα με σκοπό να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός στο πρόσφατο παρελθόν ανέφερε ότι δεν είναι ιδιαίτερα αγχωμένη με τις διαδικασίες, ωστόσο δεν έχει μοιραστεί περαιτέρω λεπτομέρειες για την ημέρα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, σήμερα, θα πραγματοποιηθεί ένα γαμήλιο πάρτι και αύριο η τελετή.

Παράλληλα, νέα δημοσιεύματα ήρθαν στην επικαιρότητα με την είδηση ότι η Δανάη Μπάρκα έχει προσλάβει ασφάλεια που είναι ικανή να καταρρίπτει drones με σκοπό να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα του μυστηρίου.

Κάτι τέτοιο όμως, φαίνεται να μην ισχύει. Ο Άρης Καβατζίκης πρώην συνεργάτης της ηθοποιού, είναι καλεσμένος στον γάμο και το πρωί της Παρασκευής διέψευσε τη συγκεκριμένη είδηση.

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Όπως εξήγησε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι καλεσμένοι δεν έχουν λάβει μήνυμα που να τους απαγορεύει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από την ημέρα, ενώ παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι καλεσμένοι θα είναι περίπου 170 συνολικά.

«Θα πω ό,τι μπορώ να πω! Διάβασα για απαγορευτικά… Αυτό έχει πολύ μεγάλη δόση υπερβολής, θα σας πω αυτό που γνωρίζω εγώ… Δεν ισχύει τέτοιο πράγμα. Κανένα απαγορευτικό δεν υπάρχει σε εμάς για να ανεβάσουμε φωτογραφίες. Δεν έχει υπάρξει καμία απαγόρευση και πιστεύω ότι ποτέ δεν θα λάβουμε… Είναι υπερβολικό. Η Δανάη και η οικογένειά της είναι συνηθισμένοι στην δημοσιότητα. Εδώ, υπάρχει και ένας άνθρωπος και μία οικογένεια που δεν ξέρουν τι είναι αυτό, η δημοσιότητα».

Και συνέχισε: «Είναι ένας γάμος που θα βάλω το επίθετο χειροποίητο στοιχείο… Επειδή σήμερα είναι ένα πάρτι φίλων και αύριο είναι ο γάμος. Σήμερα θα πάω στο πάρτι… Πιστεύω ότι θα είναι περίπου 170 καλεσμένοι».

Από τη δική της πλευρά, η Φαίη Σκορδά αφού σχολίασε με χιούμορ την ψευδή είδηση, θέλησε να προσθέσει και το δικό της σχόλιο και να χαρίσει τις ευχές της στους μελλόνυμφους:

«Η Δανάη μιλάει μέσω των social media και να κάνει μία παράκληση και να γίνει αποδεκτό. Εγώ όταν το διάβασα δεν το πίστεψα… Εγώ το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι: Με το καλό και να το χαρούνε. Έρχεται ένας γάμος και η κοπέλα, το λέω σαν μία απλή τηλεθεάτρια, βάζει πολύ το χειροποίητο στοιχείο. Ε, μην το χαλάς και βγάζεις μία είδηση ότι είναι ψωνάρα και ότι θα δώσει χρήματα για να προσλάβει εταιρείες… Μπορεί κάποιοι άλλοι να το έχουν κάνει και να μην έχει πει κανείς τίποτα. Και έρχεσαι να το κάνεις στο γάμο της Δανάης. Τώρα, μία μέρα πριν από το γάμο αυτά τα πράγματα; Για να δείξεις ένα προφίλ που δεν είναι… Μην δείχνεις άλλη εικόνα…».

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Μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό» έγινε γνωστό ότι κουμπάρος του ζευγαριού θα είναι ένα συγγενικό τους πρόσωπο, αλλά και πρόσωπα από το φιλικό τους περιβάλλον που θα τους το ανακοινώσει η Δανάη Μπάρκα εκείνη τη στιγμή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6xec1ka91d?integrationId=40599y14juihe6ly}