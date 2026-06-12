Το απόγευμα του Σαββάτου θα μας… αποχαιρετήσει η κακοκαιρία.

Δεκάδες ήταν τα προβλήματα από την «κακοκαιρία εξπρές» που έπληξε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Ειδικότερα, το Σάββατο 13/6 αναμένονται καταιγίδες και μπουρίνια σε Χαλκιδική, Θράκη, Λήμνο, Σποράδες, Εύβοια, Αν. Μακεδονία και Πήλιο.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Τάσος Αρνιακός από την Κυριακή θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και θα φτάσει στους 25 βαθμούς, αλλά από την Τετάρτη θα έχουμε ένα νέο κύμα αστάθειας.

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Που είχαμε προβλήματα

Οι καταιγίδες και οι χαλαζοπτώσεις ήταν σφοδρές και δημιουργήθηκαν προβλήματα τοπικά στη Δυτική Αττική, στην Καστοριά, αλλά και στη Λάρισα προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Προβλήματα είχαμε και σε Καλαμπάκα, Καρδίτσα, Φαρκαδόνα, αλλά και Θήβα - Λιβαδειά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj77tt70fend?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Χαλάζι στη Μάνδρα

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj77mfgyphyh?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Δείτε εικόνες από τη Φθιώτιδα

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj76y0279ci9?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Κατέρρευσε γέφυρα στο Δίλοφο Φαρσάλων

{https://www.youtube.com/watch?v=gvS4kzqxj1I}

Χαλάζι και προβλήματα στις καλλιέργειες

{https://www.youtube.com/watch?v=XwA167CfRq8&t}

Η πρόγνωση της ΕΜΥ - Ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

α. στην περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες ώρες,

β. στις Σποράδες και την Εύβοια έως και τις προμεσημβρινές ώρες,

γ. στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) μέχρι τις πρωινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί στο Ιόνιο, μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρώτες ώρες στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία και μέχρι τις πρωινές ώρες στη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός.

Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και βαθμιαία εξασθένηση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας τις πρωινές ώρες στα νησιά του νοτίου Ιονίου και τις μεσημβρινές - απόγευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Ιόνιο έως 6 και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29, τοπικά στα ηπειρωτικά 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν όμως στην ανατολική Πελοπόννησο θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 με 28, τοπικά στα ηπειρωτικά 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στις Κυκλάδες έως 6, τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 26 με 27, τοπικά στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28, τοπικά στα νότια έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-06-2026

Στην Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι - απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι .

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.