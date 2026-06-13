Είναι «έντονη και βαθιά ανησυχία του τεχνικού κόσμου για την εξέλιξη του προγράμματος».

Να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, καθώς σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων του προγράμματος κινδυνεύει να μείνει στον «αέρα», λόγω των καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί από αντικειμενικές δυσκολίες και δεδομένου του τέλους της χρηματοδότησης του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τον Σεπτέμβριο του 2026, ζητά ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, από το υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, με αναφορά του προς τον αρμόδιο υπουργό, συνηγορεί στο αίτημα του προέδρου του ΤΕΕ Θεσσαλίας, Νικόλαου Παπαγεωργίου, ο οποίος σε σχετική επιστολή εκφράζει την «έντονη και βαθιά ανησυχία του τεχνικού κόσμου για την εξέλιξη του προγράμματος».

Όπως υπογραμμίζει, το ΤΕΕ «δεδομένου ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του οποίου το χρηματοδοτικό πλαίσιο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2026, η κατάσταση αποκτά πλέον κρίσιμες διαστάσεις. Η συσσώρευση καθυστερήσεων, σε συνδυασμό με τις αντικειμενικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η αγορά, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αδυναμίας ολοκλήρωσης σημαντικού αριθμού παρεμβάσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Οφείλουμε δε να σημειώσουμε ότι η αδυναμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδοθεί στους μηχανικούς ή στους ωφελούμενους πολίτες. Αντιθέτως, αποτελεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας σοβαρών καθυστερήσεων, παραλείψεων και διοικητικών δυσλειτουργιών, οι οποίες συσσωρεύτηκαν καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και έχουν πλέον οδηγήσει σε οριακή κατάσταση τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, τους αναδόχους και τους δικαιούχους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Είναι πέραν από σαφές ότι η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος και να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για την αντιμετώπισή του».

Καταλήγοντας στην αναφορά του ο κ.Χαρακόπουλος ζητά από τον αρμόδιο υπουργό την αξιολόγηση και την ικανοποίηση του αιτήματος του προέδρου του ΤΕΕ Θεσσαλίας και την ενημέρωσή του επ' αυτού.