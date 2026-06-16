Attica Roots Festival με 9 μοναδικές δωρεάν συναυλίες σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες.

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει το Attica Roots Festival, ένα μουσικό φεστιβάλ που φέρνει την παράδοση στο σήμερα μέσα από συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους, πλατείες, τοπόσημα και σημεία ιστορικής μνήμης.



Μεγάλες φωνές και σύγχρονα μουσικά σχήματα συναντούν το δημοτικό τραγούδι, το ρεμπέτικο, τις μελωδίες της Μεσογείου, την κρητική παράδοση, τη gypsy swing, τη jazz, τη funk και την electronica, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και τον σύγχρονο ήχο.

Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε χώρους μοναδικής ιστορικής σημασίας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Από τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Σούνιο, μέχρι την Ελευσίνα, τη Δραπετσώνα, το Ζάππειο και τις πλατείες της Αθήνας, για έναν μήνα, από τις 25 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου η Αττική γίνεται ένας ανοιχτός μουσικός χάρτης.

Ένα φεστιβάλ ανοιχτό στο κοινό, όπου η μουσική μνήμη, ο τόπος και ο ρυθμός συναντιούνται ξανά.

Το πρόγραμμα των συναυλιών

Ιούνιος

25/06 Mode Plagal - Ρωμαϊκή Αγορά (20:30)

28/06 Δήμητρα Γαλάνη, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία - Σούνιο, αναψυκτήριο Αρχαιολογικού Χώρου (21:00)

30/06 Barikada - Πεζόδρομος Αποστόλου Παύλου (20:30)

Ιούλιος

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