Επανέρχεται τους επόμενους μήνες το Market Pass ωστόσο, όχι με την χρήση που είχε το 2023 αλλά θα επευθύνεται στους μη έχοντες με την χρήση voucher για ψώνια από το σούπερ μάρκετ.

Το Market Pass θα απευθύνεται στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και σε όσους ζουν αποδεδειγμένα κάτω από τα όρια της φτώχιας. Παρόλο που το μέτρο δεν έχει ανακοινωθεί ως «market pass», όπως όλα δείχνουν θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με το παλιό Market Pass το νέο σύστημα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και στην ουσία θα αντικαταστήσει το παλιό ΤΕΒΑ που απευθυνόταν στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που σταμάτησε τον Μάρτιο του 2024.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι βασικοί δικαιούχοι θα είναι:

νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Σε αντίθεση με το προηγούμενο Market Pass, το νέο πρόγραμμα δεν φαίνεται να αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά πιο περιορισμένο αριθμό δικαιούχων.

Πόσα χρήματα θα δοθούν

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο όπως έχει αναφέρει η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε πως η «βάση» της ενίσχυσης θα είναι τα 40 ευρώ. Μάλιστα, όπως είχε πει το ποσό αυτό θα αυξάνεται ανάλογα τα μέλη του νοικοκυριού. Μάλιστα, όπως είπε η πρώτη πληρωμή προσδιορίζεται για τον προσεχή Σεπτέμβριο ενώ η πρώτη πληρωμή δεδομένα θα περιλαμβάνει και αναδρομικά.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά θα εξαρτηθούν από: