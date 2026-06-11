...Αλλά κατηγορεί και την ΕΛΑΣ για αλαζονική στάση κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας είναι πολύ πιο χαρισματικός (σ.σ.: από τον Ν. Ανδρουλάκη), και ναι, οι πιθανότητες είναι να είναι αυτός δεύτερο κόμμα».

Στην εκτίμηση αυτή προχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Ταυτόχρονα, όμως, άσκησε κριτική για τη στάση του έναντι των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η αλαζονεία αυτή την οποία εκπέμπει αυτή τη στιγμή η ΕΛ.Α.Σ. είναι κάτι πρωτοφανές. Γιατί, αν εγώ θέλω να σας πάρω στο κόμμα μου και να σας κατεβάσω υποψήφιο στα Χανιά, για παράδειγμα, σε ξεφτιλίζω πριν και σε παίρνω μετά και σε παρουσιάζω στέλεχος που καλώ τον κόσμο να σε ψηφίσει; Είναι λογικές αυτές; Εγώ, τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που τους σέβομαι, βλέπω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, κάποιοι από αυτούς θα πουν «δεν μας παρατάτε, πάμε σπίτι μας να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας» και κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε δεινή θέση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό!»

Το... bonus πάντως του το έδωσε...

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Τ.Τε.